Wiesloch. (homa) Es ist eines der brisantesten Themen in nahezu allen Familien und auch eines der wichtigsten, wenn es um die Zukunftsaussichten eines jeden geht: der Beruf. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ihn zu ergreifen: egal ob über ein Studium, einen Quereinstieg oder eine Ausbildung, mit genügend Motivation lassen sich über jeden Weg die beruflichen Wünsche verwirklichen, die karrieretechnischen Ziele erreichen. Doch welche von den vielen Möglichkeiten denn nun wählen?

Hilfe dabei bekommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute aus dem Internet, aus Broschüren oder von Messen – wie der, die im Palatin in Wiesloch stattfand: der "Tag der Berufe". Auf der Berufswahl-Messe stellten insgesamt 58 Firmen, Handwerksbetriebe, Organisationen und Berufsschulen ihre Programme und Angebote vor, präsentierten Möglichkeiten und Vorzüge an ihrem Stand.

Besonders beliebt ist dabei beispielsweise die Landespolizei, wie deren Vertreter der Rhein-Neckar-Zeitung im Interview erzählte. So wurden die jungen Menschen am Stand der Landespolizei sowohl über die Arbeit bei der Polizei aufgeklärt als auch über Einstellungsvoraussetzungen und Auswahlkriterien. Wie zu erfahren war, hat die Landespolizei gerade eine Einstellungsoffensive gestartet, weswegen auch viele Interessenten erwünscht seien. Wichtig dabei: Durch den direkten Kontakt auf der Messe könne gut vorab gefiltert werden, wer wohl ein vielversprechender Kandidat wäre und wer es im Bewerbungsverfahren wohl eher schwer haben würde. Auf diese Weise konnte auch direkt auf gegebenenfalls fehlende Voraussetzungen wie Körpergröße oder Sehstärke aufmerksam gemacht werden.

Gerade auch Handwerksberufe freuen sich über das Interesse junger Berufsanfänger. Beim „Tag der Berufe“ im Palatin konnte man sich kennenlernen. Foto: Helmut Pfeifer

Ein anderes Unternehmen, das Ingenieurbüro Planwerk400, war das erste Mal auf der Messe vertreten, wollte die Aufmerksamkeit vor allem auf eher weniger populäre Arbeitsfelder und Ausbildungsberufe wie "Technischer Systemplaner" lenken. Zu diesem Zweck waren auch Azubis mit vor Ort, ein Vortrag war geplant, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Zusätzlich wurde den Interessierten an diesem Stand noch das kleine Modell einer Stromerzeugungstechnik präsentiert, die in der Zukunft eine große Rolle spielen solle. Das große Engagement und die Begeisterung für den Beruf war hier deutlich zu spüren.

So auch an einem weiteren Stand, dem des Handwerkerbetriebs Heinrich Schmid. Der Ausbildungsbeauftragte Björn Leyendecker machte hier deutlich: "Man findet einfach keine Azubis, wenn man nicht auf sich aufmerksam macht." Damit nahm er Bezug auf den akuten Fachkräftemangel in Deutschland, betonte dabei allerdings auch, dass das Unternehmen im letzten Jahr mit 20 solcher Veranstaltungen in der Region auch 30 Azubis gewonnen habe. Bemerkenswert ist allerdings auch, dass der große Handwerksbetrieb weitere Maßnahmen ergreift und beispielsweise mit Vorträgen an Schulen auf sich aufmerksam macht.

Von einer anderen, nicht ganz so positiven Resonanz berichtet Swen Koppert, der Inhaber des Zimmerer-Betriebs "Holzbau Koppert" im Gespräch mit der RNZ. "Es ist so ein toller Beruf, aber die Resonanz ist gering", so sein Eindruck. Generell nehme er die Entwicklung wahr, dass Handwerksberufe immer unbeliebter würden.

Doch es präsentierten sich nicht nur Unternehmen auf der Messe, sondern auch Organisationen und Schulen, wie zum Beispiel die Merkur-Akademie, eine staatlich anerkannte Privatschule in Karlsruhe. Diese suchte Schüler für den Zweig des beruflichen Gymnasiums in den Bereichen Wirtschaft, Pädagogik/Psychologie und für das Berufskolleg. Die Resonanz nach solchen Messen sei gut, es gebe in der Regel fünf bis zehn Interessenten und zwei bis drei abgeschlossene Verträge.

Und auch die Universität Heidelberg war vor Ort, um auf ihre Ausbildungsangebote im Verwaltungs- und gewerblich-technischem Bereich aufmerksam zu machen.

Die Besucher, allesamt im jungen Alter, waren entweder auf der Suche nach Orientierung oder wollten sich in einem bestimmten Bereich näher informieren. Am besten sei es, wenn die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Eltern kämen, dadurch rückten die kleinen Geschenke wie Kugelschreiber oder Bonbons etwas mehr in den Hintergrund und das Informieren werde wichtiger, wie ein Vertreter der Debeka der RNZ berichtete.

Welcher Beruf darfs denn sein? Vielleicht Köchin? Beim „Tag der Berufe“ konnte man sich aus erster Hand informieren. Foto: Helmut Pfeifer

Insgesamt war die Messe sehr gut besucht, viele Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 19 Jahren interessierten sich für die zahlreichen Angebote und stellten viele Fragen, um dem Ziel der abgeschlossenen Berufsausbildung ein bisschen näherzukommen.

"Sehr erfolgreich" ist der Tag der Berufe auch aus Sicht von Veronique Struwe vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiesloch verlaufen, das bei der Organisation der Veranstaltung federführend war. An die 600 jugendliche Besucher hatten sich ihr zufolge im Palatin eingefunden, zeigten Interesse, wirkten motiviert und waren – nach den teils umfangreichen Bewerbungsmappen zu urteilen – auch gut vorbereitet. Überwiegend positiv sei auch das Echo der Aussteller gewesen, so Struwe, die bekannten großen Firmen konnten natürlich nicht klagen, "aber die Handwerksberufe hätten sich noch mehr Zulauf gewünscht".

Wobei praktische Vorführungen durchaus Besuchermagnete waren, etwa die eines Steinmetzes für Grabmale. Auch die Präsentation eines Verpackungsherstellers für medizinische Produkte weckte Neugier, da zeigte sich aber laut Veronique Struwe, dass manche Berufe allgemein eher wenig bekannt sind, sodass sich gezielte Nachfragen durch die Besucher in Grenzen hielten. Andererseits könne man das auch positiv sehen: "Die Jugendlichen haben bei uns viel erfahren, was sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten."

Alle 58 Aussteller haben ihren Worten nach bekundet, nächstes Mal wieder dabei sein zu wollen. Die wichtigste gute Nachricht aber: "Auszubildende werden gesucht."