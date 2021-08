Von Lisa Wieser

Wiesloch. Die Stilrichtungen des Komponisten und Musikers Max Jeschek ändern sich: Ursprünglich kommt er aus dem Rockbereich und mag von Beethoven und Bach über Rock und Jazz eine große Bandbreite an Musik. Doch besonders während Corona ist ihm aufgefallen, dass es zunehmend Hörer und Hörerinnen gibt, die empfänglich für akustische Musik sind. Er sagt: "Das Bedürfnis nach meditativer Musik scheint groß zu sein. Zum einen, weil sich Menschen mehr denn je bewusster entspannen und abschalten möchten. Weil sie wieder einen inneren Ruhepunkt finden wollen. Weil ruhige Musik Gedanken fließen lässt. Sich Körper und Geist nach Einheit sehnen und weil sich immer mehr Menschen Zeit dafür nehmen möchten."

Bevor Max Jeschek mit seinem älteren Sohn zu einer mehrwöchigen Fahrradtour mit Zelt nach Bordeaux und einem kleinen Dorf am Meer startet, erzählt er im Schillerpark von sich und seiner Musik. Seit 20 Jahren lebt er in Wiesloch und fühlt sich in der Weinstadt wohl, liebt aber auch den Mittelmeer-Raum, das raue Meer, die duftenden Kiefernwälder und den blauen Himmel. 1200 Kilometer einfache Strecke liegen vor den beiden. Trotzdem kommt er entspannt zum Pressetermin, bringt die Gitarre mit, die den Ausschlag für diese CD gab, "weil sie einen ganz besonderen Klang hat".

Er erzählt, wie er Zuhause einfach angefangen hat zu spielen und zu komponieren. Dass es zuerst zwei Titel waren, es dann immer mehr wurden, bis schließlich das Album entstanden ist. Max Jeschek ist Berufsmusiker, komponiert in seinem Haus Filmmusik: "Eher ruhige Hintergrundmusik, einige ist Zuschauern bestimmt bekannt", sagt er. Jeschek arbeitet mit Radio- und Fernsehsendern und Musikverlagen zusammen, spielt als Gitarrist bei "Delta-Rock" und bringt immer wieder eigene Sachen heraus. Mit dem neuen Album "Journey To The Light", liegt eine Platte vor, die guttut.

13 Titel mit Gitarre sind zu hören, als Zusatz gibt es zum Abschluss "Voyage de Vie" und "Magie de la Vie", allesamt entspannend. Eine Musik, die vor allem für Menschen geeignet ist, die sich wünschen, endlich mal wieder runterzukommen und denen das schwer gelingt. Das "Vorspiel" beginnt mit Achtsamkeit: Es ist schon ein Ritual, bewusst eine CD einzulegen, sie zu starten und gespannt auf den Moment zu warten, wenn diese zu spielen beginnt. Ein Tipp: Damit den Tag beginnen.

Info: Die CD von Max Jeschek "Journey To The Light" ist in den Buchhandlungen Dörner und Eulenspiegel erhältlich und kostet 15 Euro. Mehr Infos unter: www.maxjeschek.com