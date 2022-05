Wiesloch. (hds) Platzen die Grundschulen in der Wieslocher Kernstadt bald aus allen Nähten? Muss um- oder angebaut oder gar ein neues Schulgebäude errichtet werden? Mit diesem Thema beschäftigten sich jetzt die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Der derzeitige Zwischenstand: Um eine Erweiterung, zumindest an der Merianschule, wird man wohl nicht herumkommen. Dies ist das Ergebnis einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Untersuchung, die in der Sitzung präsentiert wurde. Noch sind nicht alle Fragen abschließend geklärt, aber die nun präsentierten Prognosen bezüglich der Schülerzahl-Entwicklung lassen den Schluss zu: Es besteht Handlungsbedarf. Die entsprechenden Hochrechnungen wurden von Heike Pethe vom beauftragten "Büro für räumliche Entwicklung" aus München präsentiert. "Wir gehen davon aus, dass bei einem Szenario bis 2035 etwa 200 zusätzliche Grundschulkinder untergebracht werden müssen", so Pethe. Basis für diesen Fall war die Annahme, dass alle ins Auge gefassten Baugebiete und die angestrebte Nachverdichtung innerhalb der nächsten Jahre tatsächlich realisiert werden.

Vorangestellt wurde die Einwohnerentwicklung für den Kernstadtbereich. Von derzeit rund 21.100 könnte, je nach Baugebiet-Sachstand, die Bevölkerung auf 23.170 bis 24.915 anwachsen, im Höchstfall also um etwa 24 Prozent. Wie Pethe ausführte, würde sich dies auf Kinder im Grundschulalter auswirken. "Da gehen wir von einer Steigerung von sieben bis 24 Prozent aus", berichtete sie.

In die Untersuchungen einbezogen waren die drei Schulbezirke von Merian-Schule, Schillerschule und Grundschule Frauenweiler. Drei Möglichkeiten wurden unter die Lupe genommen, von der minimalen bis zur maximalen Variante. In letztere wurden alle möglichen Baugebiete als "gesetzt und realisierbar" eingearbeitet. Bei der Schillerschule bereiten die vorgestellten Untersuchungsergebnisse das wenigste Kopfzerbrechen. "Dort bleiben die Schülerzahlen bis auf wenige Schwankungen konstant", sagte Pethe. Selbst eine mögliche Bebauung auf dem Gärtnereigelände des Psychiatrischen Zentrums und ein Zuzug würden daran nichts Entscheidendes ändern.

Es zeichne sich ab, so Oberbürgermeister Dirk Elkemann, dass sich die Version "Lempenseite", das mittlere der drei Szenarien, als realistisch erweisen könnte. "Werden wir dort Bebauung ermöglichen, könnte das Vorhaben in Frauenweiler nach hinten verschoben werden." Gemeint ist das angedachte Wohn- und Gewerbegebiet am Ortsrand. "Ich möchte jedoch dem Gemeinderat nicht vorgreifen", so Elkemann.

Der Raumbedarf an der Merianschule würde in diesem Fall ansteigen. Und nicht nur das. "Wir müssten dann auch die notwendige Infrastruktur schaffen, also Mensa- und Sporthallenerweiterung und auch das größere Parkplatzangebot", gab Giuseppe Di Maro vom städtischen Hochbauamt an. In den kommenden Wochen wolle man die entsprechenden Untersuchungen vor Ort durchführen und die Ergebnisse sowie Umsetzungsvorschläge mit Kostenberechnungen dann dem Gemeinderat präsentieren. Sowohl in Frauenweiler als auch an der Merianschule kommt nach dem jetzigen Stand nur ein Anbau in Frage, zumal in der Merian-Schule bereits zwei Container stehen. Di Maro wollte sogar einen Neubau nicht ausschließen: "Dieser müsste aus unserer Sicht in Nachbarschaft des jetzigen Schulzentrums entstehen."

In der Diskussion regte Richard Ziehensack (SPD) an, bei all den Überlegungen nicht die Kindergartenplätze aus den Augen zu verlieren. Der Vorschlag von Jutta Hilswicht, zu prüfen, ob die Gerbersruhschule als Alternative für eine Grundschule dienen könnte, wurde von Di Maro und dem Oberbürgermeister als "kaum machbar" bezeichnet. "Das ist schwierig, denn neben den Denkmalschutz-Auflagen kommen sicherlich hohe Kosten auf uns zu, auch ist die Barrierefreiheit dort nicht gewährleistet."

Bei den Berechnungen komme erschwerend hinzu, dass in einigen Jahren wohl der Anspruch auf eine Ganztagsschule kommen werde. "Dies wird sich beispielsweise an der Schillerschule nicht realisieren lassen, eine bauliche Erweiterung ist dort nicht möglich". Marion Schmidt (Grüne) fragte nach, ob bei einer Aufstockung der Schülerzahl der Bedarf an Lehrkräften mit eingerechnet worden sei. "Diese Hausaufgaben muss das Land lösen", so Elkemann.

Nicht einberechnet in die Prognosen sind laut Heike Pethe mögliche Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Dies lasse sich nicht zuverlässig abschätzen. Der Oberbürgermeister ergänzte, viele der jetzt angekommenen Familien mit Kindern wollten sicherlich, sobald möglich, wieder in ihre Heimat zurück.

Das Fazit: Sollte man sich in den Gremien für die "Variante Lempenseite" entscheiden, würde dies eine Aufstockung um einen weiteren Zug an der Merianschule bedeuten. "Ich gebe jedoch bereits jetzt zu bedenken, dass sich die Zahlen nach 2035 weiter nach oben entwickeln könnten", betonte Heike Pethe.