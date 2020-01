Wiesloch. (hds) Mit großer Mehrheit – es gab zwei Enthaltungen – hat sich der Wieslocher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für ein Klimaschutzkonzept ausgesprochen. Im laufenden Haushalt sind dafür 50.000 Euro vorgesehen, eine halbe Stelle ist dafür eingeplant und bereits im Vorfeld beschlossen worden.

Wie Monika Stein vom Fachbereich Umwelt ausführte, folge man damit dem von der SPD initiierten und von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ergänzten Antrag, dass die Stadt Wiesloch ein verbindliches Maßnahmenkonzept zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 zu entwickeln habe. Bis 2030 wird dabei eine CO2-Reduzierung auf 42 Prozent gegenüber dem Status von 1990 angestrebt.

"Wir haben uns im Vorfeld bereits mit mehreren Städten und Gemeinden inhaltlich ausgetauscht, unter anderem auch mit dem Klimaschutzbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises", berichtete Stein. Sie verwies darauf, dass es sich für Wiesloch um ein "integriertes Klimaschutzkonzept" handle, also nicht nur für städtische Einrichtungen, vielmehr wolle man die gesamte Bürgerschaft mit einbeziehen. Monika Stein umriss das Leistungsspektrum, das in das Konzept mit einfließen müsse und nannte unter anderem die Bestandsanalyse inklusive einer Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz. Mit berücksichtigt werden sollen außerdem Potenziale zur Energieeinsparung und der Ausbau erneuerbarer Energien. Mit einbezogen werden zudem die Land- und Forstwirtschaft, eine Forderung der Grünen-Fraktion.

"Wir müssen unsere Klimaschutzziele klar definieren. Dazu gehört beispielsweise die Verringerung des Strom- und Wärmeverbrauchs", außerdem gelte es, "künftig auch weniger Treibstoff zu verbrauchen", so Monika Stein. Um dies alles auf einer breiten Ebene anzugehen, ist geplant, einen zielgruppenorientierten Maßnahmekatalog anzufertigen, zwei Klimaschutzkonferenzen einzuberufen und mit Workshop-Arbeit die Öffentlichkeit mit einzubinden. Später soll dann das Klimaschutzkonzept im Gemeinderat präsentiert werden. Mit dem Rhein-Neckar-Kreis sei vereinbart worden, ein solches Papier im Verlauf des Jahres auszuarbeiten.

In Sachen "Förderung" wird Wiesloch nach derzeitigem Stand wohl auf Zuwendungen verzichten müssen, hieß es. Wegen einer erst kürzlich erfolgten Änderung der Kommunalrichtlinien können nur noch Personalstelle und Konzept in Kombination finanziell unterstützt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass noch keine Stelle eingerichtet wurde – was in Wiesloch jedoch bereits geschehen ist. "Allerdings können wir jetzt, auch ohne Förderung, direkt loslegen", erläuterte Stein. Wie es mit Zuwendungen nach Verabschiedung des Klimaschutzkonzepts aussehe, müsse noch recherchiert werden, ergänzte sie.

Markus Grimm (CDU) regte an, in dieser Sache doch erneut aktiv zu werden. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Vorfeld der Sitzung hatte bereits Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) sein Unverständnis über die neuen Richtlinien zur Vergabe von Fördergeldern geäußert: "Weil wir bereits eine halbe Stelle beschlossen haben, werden wir jetzt dafür bestraft."

"Wir müssen jetzt endlich Fahrt aufnehmen", betonte Dr. Gerhard Veits (Grüne), der die vorgeschlagenen Schritte lobte und die Themen und Vorgehensweise als richtig bezeichnete. Aber: Seit Jahren vermisse man Initiativen zum Klimaschutz seitens des Oberbürgermeisters. Lediglich die "Energie-Plus-Ausrichtung" für das Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Wellpappe sei beschlossen worden. Man habe kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem in Wiesloch. Veits fügte hinzu, die Ziele, die es zu erreichen gelte, seien nicht besonders ehrgeizig, sondern notwendig. OB Elkemann wies den Vorwurf mit dem Hinweis zurück, bestimmte Dinge seien in der Praxis nur schwer umzusetzen. "Wir sollten die ganze Sache mit Sinn und Verstand angehen", fügte er hinzu.

Stefan Seewöster, der Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL, bezeichnete die entgangene Förderung zwar als "ärgerlich", aus seiner Sicht wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, Geld gleich in konkrete Maßnahmen anstatt in ein Konzept zu investieren. Prof. Thorsten Krings (FDP) meinte, man dürfe nunmehr keine "Symbolpolitik" betreiben: Es müsse darauf geachtet werden, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen.

Wie Monika Stein ausführte, werde die beschlossene halbe Stelle jetzt ausgeschrieben, die Vorbereitungen im Haus seien bereits im Gange. Der mehrheitliche Beschluss wurde mit Beifall aus dem Publikum bedacht, denn zahlreiche Teilnehmer der Klimaschutz-Kundgebung auf dem Marktplatz hatten speziell zu diesem Punkt die Sitzung besucht.

Später hat der Rat bei einem Nein und drei Enthaltungen beschlossen, das Handlungskonzept zum Erhalt der Artenvielfalt weiter umzusetzen.