Wiesloch. (hds) Ab dem kommenden Jahr müssen Vereine, Privatpersonen und Unternehmen für die Nutzung des Bürgerhauses Altwiesloch und des Kulturhauses in der Gerbersruhstraße tiefer in die Taschen greifen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr mehrheitlich eine Gebührenerhöhung beschlossen.

Von der Stadt war ein Vorschlag unterbreitet worden, die derzeitig eher schwache Kostendeckung für beide Einrichtungen zu erhöhen. Seit 2003 seien, so Sabine Pommerenke vom Vereinsbüro, die Gebühren nicht erhöht worden. Dies habe mit dazu beigetragen, dass die Kostendeckung beim Kulturhaus lediglich knapp 5,2 Prozent betrage. Im Bürgerhaus Altwiesloch liegt dieser Wert bei etwa 8,9 Prozent.

Von Verwaltungsseite waren gleich drei Modelle hochgerechnet worden. So sieht die von den meisten Fraktionen jetzt beschlossene Erhöhung vor, im Kulturhaus die derzeitige Miete für beispielsweise die Saalnutzung von 7,50 auf 45 Euro für Vereine zu erhöhen. Sollte Eintritt verlangt werden und auch eine eigene Bewirtung erfolgen, werden künftig 330 Euro anfallen (bisher waren es 125 Euro).

Für Unternehmen wurde jetzt eine Miete für den Saal in Höhe von 500 Euro beschlossen (bisher 100 Euro). Dies würde eine Kostenabdeckung von dann 18,7 Prozent bedeuten (bei Gesamtkosten von etwas mehr als 26.000 Euro im Jahr). Die weitergehenden Berechnungen (Kostendeckung von 25 oder gar 100 Prozent) wurden zwar vorgestellt, jedoch nicht empfohlen. Bei 25 Prozent würde die Miete für den großen Saal im Kulturhaus auf 400 Euro steigen (Vereine mit Eintritt und Bewirtung), bei 100 Prozent gar auf 650 Euro.

Für das Bürgerhaus in Altwiesloch wurde von der Verwaltung eine künftige Kostenabdeckung in Höhe von 17 Prozent vorgeschlagen. Die Nutzung für Privatfeiern steigt von 145 auf 250 Euro, für die Vereine gibt es eine Staffelung, bei der es darum geht, ob bewirtet wird oder nicht. Beispiel: Der derzeitige Selbstkostenpreis beträgt 25 Euro und würde sich auf 65 Euro erhöhen. Mit Bewirtung und erhobenem Eintritt müssten pro Veranstaltung dann 225 Euro entrichtet werden (bisher 125 Euro). Auch hier wurde diese Anhebung seitens der Verwaltung favorisiert.

"Wir müssen das rege Vereinsleben in unsrer Stadt im Blick haben", hatte Werner Philipp (CDU) bereits in der vorangegangenen Ausschusssitzung betont. Daher nur die Erhöhung im kleinstmöglichen Schritt, auch wenn aus Haushaltssicht eine deutlichere Anhebung sinnvoll wäre. Für eine Anhebung auf einen Kostendeckungsbeitrag von mindestens 25 Prozent sprachen sich die Grünen aus.

"Andere Gebühren werden stets in den Gremien diskutiert, bei den Nutzungsgebühren für die kulturellen Einrichtungen ist dies jedoch über Jahre hinweg nicht reflektiert worden und das können wir uns bei der finanziellen Situation der Stadt nicht leisten", brachte Fraktionschef Dr. Gerhard Veits in die Diskussion ein. Aus seiner Sicht sei eine Kostendeckung von mindestens 25 Prozent angebracht, zudem sollten alle drei bis vier Jahre neue Kalkulationen vorgestellt werden.

"Wir müssen auf die Kosten schauen und wir hinken seit 15 Jahren mit einer Gebührenerhöhung hinterher", ergänzte auch Andreas Hecker (Grüne) im Gemeinderat. Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) erklärte, man könne nicht endlos an der Gebührenschraube drehen. "Wir sind daher für eine moderate Anhebung." Bernd Lang (FDP) regte an, mehr Werbung für die beiden Einrichtungen zu machen, um so die Auslastung zu optimieren.

"Wir haben im gesamten Stadtgebiet keine alternativen Räumlichkeiten und gerade im Kulturhaus finden wichtige Veranstaltungen statt", so Adrian Klare (SPD). Größere Erhöhungen könnten sich die Vereine kaum leisten. Mit der jetzt im Gemeinderat getroffenen Entscheidung fließen künftig Mieteinnahmen beim Kulturhaus von jährlich rund 4900 Euro in die städtischen Kassen (vorher: 1360 Euro) und beim Bürgerhaus in Altwiesloch werden es mit der Erhöhung (17 Prozent Kostendeckung) 8860 Euro sein (bisher: 4633 Euro).

Dieser Berechnung hatte die Verwaltung die durchschnittliche Belegung der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt.