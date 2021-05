Wiesloch. (hds) Noch vor einigen Tagen war über eine mögliche Öffnung der Gastronomie in der Region spekuliert worden, jetzt folgte die Ernüchterung. "Da die Inzidenz über fünf Tage hinweg im Rhein-Neckar-Kreis unter 100 liegen muss, kann von einer Öffnung erst frühestens am kommenden Mittwoch, 19. Mai, ausgegangen werden. Dann könnten Hotels und Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Galerien, Museen und Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten besucht werden", heißt es vom Kreis.

"Der zurückliegende Sonntag und auch der Donnerstag als Feiertag müssen in der Berechnung ausgeklammert werden, sodass wir erst Anfang der kommenden Woche bei weiterhin stabilen Zahlen bei den Inzidenzen die Voraussetzungen erfüllen", ergänzte Pressesprecherin Silke Hartmann.

Wie Daniel Ahmeti, der Leiter des Ordnungsamts in Wiesloch, ergänzte, gelte die dann in Kraft tretende Lockerung nicht nur für den gastronomischen Außenbereich, sondern auch für die Innenräume der Restaurants. "Damit ist Baden-Württemberg das erste Bundesland, das eine Bewirtung auch in geschlossenen Räumen ermöglicht." Die entsprechende Rechtsverordnung lag am gestrigen Freitag noch nicht vor. Fest steht: Sowohl für den Besuch im Außen- als auch im Innenbereich eines Lokals gelten die Regelungen wie Schnelltest, zweimaliger Impfnachweis oder der Beleg für eine Genesung, um eingelassen zu werden. Abgewartet werden muss noch, wie es vor Ort ausgestaltet wird. "Das müssen wir noch genau prüfen", sagte Ahmeti.