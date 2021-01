Von Timo Teufert

Baiertal. Die beiden aktuellen Vorstände der Raiffeisen Privatbank Wiesloch-Baiertal, Ralf Haller und Frank-Karsten Willer, können aufatmen: Die wesentlichen Entscheidungen, über die die Mitglieder der Genossenschaftsbank in einem schriftlichen Verfahren abstimmen konnten, sind durchgegangen: Neben der Namensänderung der Bank ist dies vor allem die Durchsetzung von Regressansprüchen gegen die ehemaligen Vorstände der Bank, die einem Familienverbund Kredite in Höhe von mehreren Millionen Euro gewährten, ohne dass dieser die entsprechenden Sicherheiten dafür besessen hätte.

"Trotz schwieriger Umstände halten viele Kunden und Mitglieder zur Bank", berichtet Haller. Es habe zwar Weggänge von Kunden gegeben, aber es habe auch solche gegeben, die die Bank bewusst gestärkt hätten. "Und wir haben sogar mehr Mitglieder als zuvor", sagt Haller. Hätten die Menschen kein Vertrauen mehr in die Bank, würde dieser Trend anders aussehen. "Das ist der Erfolg von allen Menschen, die hier arbeiten, viel Aufklärungsarbeit geleistet und sich tief in die Materie eingearbeitet haben", betont Haller und bedankt sich bei allen Mitarbeitern der Bank.

Der Beschluss, den Aufsichtsrat mit der gerichtlichen Geltendmachung der Schadensersatzansprüche gegen die ehemaligen Vorstände wegen pflichtwidriger Vorstandstätigkeit zu ermächtigen, war eindeutig: 936, 934 und 925 Ja-Stimmen konnte der Versammlungsleiter bei den jeweiligen Vorständen feststellen. Dagegen stimmten jeweils nur 84, 87 und 94 Mitglieder.

Hintergrund Die Raiffeisen Privatbank Wiesloch-Baiertal hat ihren Ursprung in dem 1898 gegründeten landwirtschaftlichen Lagerhaus-, Vorschuss- und Kreditverein. Damals hatte der Verein 56 Mitglieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Bank als Spar- und Darlehenskasse eGmbH geführt. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen 1970 den Bau eines zeitgemäßen Lagerhauses. Die alte Gaststätte "Zur Linde" wird dafür abgerissen. 1972 kommt es zur Fusion mit der Spar- und Darlehenskasse Horrenberg sowie der Raiffeisenkasse Balzfeld. Von nun an firmiert die Bank unter Raiffeisenbank eG Wiesloch-Baiertal. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, muss die Bank ein weiteres Mal expandieren. Dafür sucht man ein neues Grundstück in zentraler Lage. 1995 erhält die Filiale in Horrenberg einen Geldausgabeautomaten. In Baiertal finden weitere Baumaßnahmen statt: Das Lagerhaus wird erweitert, 1997 eröffnet Schlecker dort einen Drogeriemarkt. 2009 erhält die Bank ihren heutigen Namen: Raiffeisen Privatbank. Nach Beschluss der Generalversammlung heißt die Bank ab 1. Juli Genossenschaft Raiffeisenbank Baiertal. (tt)

"Wir werden jetzt in Gespräche mit der Versicherung der Vorstände gehen und schauen, ob es eine Basis für einen Vergleich gibt", berichtet Willer bei einem Pressegespräch nach der Generalversammlung. Allerdings hätten die Altvorstände Widerspruch gegen alle Beschlüsse der Versammlung eingelegt – ohne Begründung. "Wir gehen aber davon aus, dass von den formalen Gegebenheiten alles in Ordnung ist. Bei der Auszählung war ein Notar dabei", so Willer. Außerdem hätten mehrere Juristen den gesamten Prozess bis zur Generalversammlung begleitet.

Wenn es keine Einigung mit der Versicherung geben sollte, könne man nun gerichtlich dagegen vorgehen. "Parallel werden wir mit den Ex-Vorständen sprechen", so Haller. Auch hier strebe man keinen langjährigen Prozess, sondern einen Vergleich an. Klar sei aber: "Wer Entscheidungen trifft, muss auch die Verantwortung dafür tragen", so Willer. Er machte aber auch deutlich, dass man niemanden in eine wirtschaftliche Notlage stürzen wolle. "Wir wollen alle an einen Tisch holen und eine vernünftige Lösung finden", so Frank-Karsten Willer. Allerdings sei klar, dass der Schaden, den die Bank zu tragen habe, höher sein werde als die Summe, die man erwarten könne, erklärte Haller. Zumal die Insolvenzverfahren, die gegen den Hauptkreditnehmer eröffnet wurden, sehr lange dauern können. "Dass ein zweistelliger Millionenschaden entstehen wird, ist klar", so Willer.

Unterdessen wird aber auch deutlich, dass das Handeln der ehemaligen Vorstände nicht nur zivilrechtliche Konsequenzen haben könnte, sondern auch strafrechtliche. Bereits im Dezember 2019 hat das Landeskriminalamt in der Bank eine Hausdurchsuchung gemacht und Unterlagen beschlagnahmt. Im Oktober 2020 hatte die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft in Mannheim auf RNZ-Nachfrage bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren laufe.

Mit über 976 Stimmen wurde in der schriftlichen Abstimmung auch die Namensänderung beschlossen – eine Verpflichtung aus dem Sanierungsvertrag, die noch Hallers und Willers Vorgänger unterzeichnet haben: "Das hat vor allem kartell- und wettbewerbsrechtliche Gründe", berichtet Ralf Haller. In der gesamten Republik sei dieser Name einmalig und passe nicht mehr zum Geschäftsmodell: Denn im Gegensatz zu den Privatbanken gehört die Raiffeisenbank zu den Genossenschaftsbanken. Eine Mischung sei da auch nicht möglich. Ab 1. Juli heißt die Bank deshalb Genossenschaft Raiffeisenbank Baiertal.

Neben den beiden Vorständen Haller und Willer wurden auch die Aufsichtsräte entlastet und mit Michael Filsinger und Ulrich Mack zwei neue Mitglieder in das Kontrollgremium gewählt. Um das Eigenkapital der Bank zu stärken wurde gleichzeitig auch die Beschränkung der maximalen Anzahl der Genossenschaftsanteile pro Mitglied aufgehoben. Von nun entscheidet der Vorstand, ob er den Kauf von mehr als zehn Genossenschaftsanteilen zulässt.

Trotz des erheblichen Schadens stehe die Bank aber auf einem soliden Fundament und habe nun alle Auflagen der Sicherheitseinrichtung des Bundesverbandes Deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken erfüllt. "Die Bank möchte alleine und selbstständig weitermachen", entgegnete Haller möglichen Fusionsplänen. Es würden derzeit keine Gespräche geführt. Dafür setze man im Kreditbereich auf kleinere Engagements, um das Risiko zu streuen. "Große Kredite haben wir an Partner im genossenschaftlichen Verbund weitervermittelt", so Haller. So sei es 2020 gelungen, im Bereich der Kredite und Baufinanzierungen das Volumen zu halten und der Bank so mehr Standfestigkeit zu geben. "Das Jahr 2020 ist trotz widriger Umstände gut gelaufen", resümiert Willer. Man habe es mit einem guten Ergebnis abgeschlossen, freut sich auch Haller.