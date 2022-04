Überall gab es an den Ständen und in den Geschäften in der Innenstadt etwas zu entdecken und das lockte die Menschen vor allem am Sonntag nach Wiesloch. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Zum Start des diesjährigen Frühlingsmarktes herrschte eher winterliche Stimmung. "Wir holen jetzt wohl die ausgefallenen Weihnachtsmärkte nach", ulkten am Samstag einige Marktbeschicker mit Galgenhumor. Graupelschauer und Schnee sowie Temperaturen um die drei Grad ließen nun wahrlich kaum Frühlingsgefühle aufkommen. Der gestrige Sonntag jedoch brachte dann mit seinen sonnigen Lichtblicken etwas Schwung in die Straßen der Innenstadt.

Sabine Sommer aus Dielheim erzählte, sie habe nur neun Kunden am Samstag gehabt, die ihre selbst hergestellten Seifen gekauft hätten. Nur wenige Meter weiter schloss sich Ilona Fell, aus dem pfälzischen Erbes-Büdesheim mit ihrem Schmuckstand angereist, dieser doch eher negativen Bewertung an. Zipfelmützen und wärmende Kleidung waren angesagt, so beschrieb es Ernst Schilder an seinem Crêpes-Stand. Es sei wohl für die Menschen eher ein Tag auf der Couch angesagt gewesen.

Der Sonntag dagegen zeigte sich von seiner freundlicheren Seite, hin und wieder blinzelte gar die Sonne durch. Dementsprechend war mehr los und gegen Mittag war eine spürbare Belebung zu registrieren, zumal auch viele Geschäfte an dem verkaufsoffenen Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten öffneten. Selbst an den tags zuvor verwaisten Eiscafés hatten sich einige Mutige im Freien niedergelassen.

Gut besucht, zumindest gestern, all jene Stände, an denen Essbares angeboten wurde. "Der Geruch lockt die Besucher an", so Eugen Postel aus Haßloch, der seine Grillstation auf dem Sturgis-Platz aufgebaut hatte. "Mit Speck fängt man Mäuse", meinte er humorvoll, um sich dann wieder ganz auf die Zubereitung unterschiedlicher Köstlichkeiten zu konzentrieren. Er war an diesem Wochenende zum zehnten Male in Wiesloch mit dabei, ein kleines Jubiläum also. Gerade die Auswahl an Gebratenem und Süßigkeiten zog viele an, die endlich mal wieder die Gelegenheit nutzen wollten, sich mit Freunden und Bekannten in entspannter Atmosphäre zu treffen.

Zu entdecken gab es viel: Taschen, Gürtel, T-Shirts und Haushaltswaren sowie Schmuck wurden angeboten, ergänzt mit vielen, kulinarischen Leckereien. Selbst arabische Spezialitäten konnte man verkosten. Die Klassiker blieben allerdings Bratwürste und Steaks.

Kurz vor 13 Uhr gingen am Sonntag die Türen vieler Geschäfte auf, es wurde mit Sonderangeboten und Preisnachlässen Werbung gemacht und einige Einzelhändler hatten Schilder aufgestellt mit der Aufschrift "Wir tragen Maske – Sie auch – freiwillig?". Sie wollten so der allenthalben spürbaren Unsicherheit der Kunden, wie man sich nun zu verhalten habe, entgegenwirken. Viele, die speziell am verkaufsoffenen Sonntag unterwegs waren, hatten vorsorglich ihre Masken mit im Handgepäck. Jedoch hatten fast alle Geschäfte die seit gestern geltenden neuen Regelungen angewandt und dies hieß letztendlich: keine Maskenpflicht mehr.

Ganz ohne die bei vielen längst zur Gewohnheit gewordene Mund- und Nasenverhüllung ging es auch am "Winzer von Baden-Stand" zu. "Am Samstag ging außer Glühwein, den wir kurzfristig mit in unser Angebot aufgenommen haben, fast nichts", berichtete Monika Vonthron vom Verkaufsteam. Auch an anderen Ständen wurde die heiße, dampfende Köstlichkeit serviert, am Samstag zumindest ein echter Renner.

Gestern dagegen kletterte das Thermometer immerhin auf hin und wieder sieben Grad. Dennoch, so das Zwischenfazit der Marktbeschicker, werde man am Ende des Tages finanziell mit einem blauen Auge davonkommen. Crêpes-Stand-Betreiber Schilder betonte, er rechne am Ende der zwei Tage mit einem Umsatz von etwa nur 30 Prozent gegenüber "normalen" Jahren: "Wir werden wohl keinen Gewinn erzielen, da wir zunächst einmal die Standmiete erwirtschaften müssen."