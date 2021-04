Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ab heute benötigen alle Kundinnen und Kunden bei einem Friseurbesuch einen negativen Schnelltest, dessen Ergebnis nicht älter als 24 Stunden vor dem terminierten Haarschnitt ist. Im Gegensatz zur Landesverordnung, die diesen Schnelltest bereits seit dem gestrigen Dienstag verlangt, startet der Rhein-Neckar-Kreis damit erst heute. Die RNZ hat sich in einigen Friseursalons umgehört, wie die nun geltende Verordnung in der Praxis umgesetzt wird.

Jörg Fahn, der selbst ein Haarstudio in der Wieslocher Hauptstraße betreibt, ist Obermeister und im Vorstand der Friseurinnung Heidelberg. "Es gab anfänglich einige Verwirrung, als es um die Auslegung des Begriffs ,Selbsttest’ ging", erläutert er. Die Corona-Verordnung sei da etwas missverständlich formuliert gewesen, inzwischen habe man Klarheit. "Ein Selbsttest ist nur dann möglich, wenn eine andere Person, die dazu berechtigt ist, den Vorgang überwacht und dokumentiert", informiert Fahn. Eine Kundin bei ihm im Haarstudio meinte, sie habe einen Selbsttest zu Hause gemacht, jedoch im Beisein einer Ärztin. Um ganz sicher zu gehen, sei es aber sinnvoll, ein Testzentrum zu besuchen. Mitbringen müssen die Kundinnen und Kunden dann entweder das Originaldokument oder ein Foto, auf dem alle Daten deutlich erkennbar sind.

Nicht in die Testaktion eingebunden sind all jene, die bereits zweimal geimpft worden sind und deren zweiter Termin mindestens 14 Tage vor dem Besuch im Salon erfolgt ist. Ebenso befreit sind die Personen, die bereits eine Corona-Erkrankung hatten. In diesem Fall wird aufgrund der Verordnung verlangt, einen PCR-Test über eine bestätigte Infektion vorzulegen, der nicht älter als sechs Monate sein darf. "Sinnvoll erscheint es uns, zunächst einen Termin beim Friseur anzumelden, um sich dann um den notwendigen Schnelltest zu kümmern. Wir können uns nicht mit unseren Buchungen an den Terminen für die Tests orientieren. Das ist organisatorisch nicht möglich."

"Wir hatten schon einige Kunden, die persönlich oder online einen bereits gebuchten Termin abgesagt haben", sagt Jörg Fahn. Manchen sei das gesamte Verfahren zu umständlich oder es bestehe die Befürchtung, nicht rechtzeitig einen Testtermin zu erhalten – eben wegen der verlangten 24 Stunden. Nach RNZ-Recherche ist dies derzeit in Wiesloch jedoch kein Problem, für die kommenden Tage stehen im Medizinischen Versorgungszentrum als auch bei der Hessel-Apotheke noch Zeitfenster offen. Hinzu kommt die Möglichkeit, sich im kommunalen Testzentrum in der Stadionsporthalle anzumelden, dort gibt es mittwochs und samstags ein Angebot. Für alle Möglichkeiten gilt, sich online anzumelden.

"Unsere Mitarbeiter testen wir zweimal in der Woche", ergänzt Fahn. Ähnlich sieht es im Friseursalon Michael Bezler in der Gerbersruhstraße aus. "Wir haben die entsprechenden Testkits eingekauft und wurden dabei durch eine Empfehlung der Innung unterstützt", sagt Betriebsleiterin Stephanie Bezler. Die Mitarbeiter-Tests werden in den beiden Pausenräumen durchgeführt. "Wir sind sechs Personen im Team, also fallen pro Woche zwölf Tests an", so Bezler. Sie selbst hat, wie auch Jörg Fahn, einen Online-Kurs besucht, in dem das Testen genau erklärt wurde. "Wir haben dafür eigens ein Zertifikat erhalten, das uns dazu berechtigt, das Team zu testen." Eine entsprechende Dokumentation ist für den gesamten Vorgang Pflicht.

Noch am vergangenen Samstag habe sie all jene Kundinnen und Kunden angerufen, die für Anfang dieser Woche einen Besuch gebucht hatten, um sie zu informieren. "Anfänglich war von einem Selbsttest noch nicht die Rede, jetzt herrscht diesbezüglich endlich Klarheit." Auch im Salon Michael Bezler habe es kurzfristige Absagen für bereits gebuchte Termine gegeben. "Eine Kundin, bei der Färben anstand, hat sich sogar erkundigt, ob sie die gewünschte Farbe nicht bei uns kaufen könne, um dann selbst Hand anzulegen. All das zeigt uns, dass die Menschen noch verunsichert sind."

Differenzierter stellt sich die Situation bei Dietmar Kuhn in seinem Salon "Der Frisör" in der Schlossstraße dar. "Ich bin alleine, teste mich nicht selbst und sehe dafür auch keinen Grund", gibt er unumwunden zu. Er ist der Meinung, insbesondere Geimpfte würden jetzt die Gelegenheit nutzen, zu ihm zu kommen. "Dieser Personenkreis ist froh darüber, sich endlich – ohne weitere Tests – die Haare machen zu lassen." Auch Kuhn bestätigt einen leichten Rückgang bei den Buchungen.

Zuspitzen könnte sich die Lage allerdings, wenn bei weiteren Öffnungsschritten, beispielsweise im Einzelhandel oder in der Außengastronomie, ebenfalls negative Schnelltests vorgelegt werden müssen. Dann könnten die derzeitigen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer hatte bereits angekündigt, dann – sollte Bedarf bestehen – das kommunale Testzentrum hochzufahren.