Von Tobias Törkott

Wiesloch. Gegen 18.45 Uhr wird es auf dem Adenauerplatz in Wiesloch am Freitagabend laut: Musik und das Geläute von Fahrradklingeln sind zu hören. Dazu werden Transparente hochgehalten und Fahnen geschwenkt. "Kein Grad mehr" oder "Act Now" (zu deutsch: "Handelt jetzt") steht darauf. Eine Woche vor dem globalen Klimastreik am 24. September stimmten sich mehr als 100 Klima-Schützer in Wiesloch, organisiert von der Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF), schon mal mit einer Fahrraddemo und einer Kundgebung auf dem Adenauerplatz ein. Dabei fallen deutliche Worte an Politik und Entscheider. Die Forderungen: Kohleausstieg bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energie bis 2035 sowie Sofort-Maßnahmen wie ein Ende für Subventionen fossiler Energie.

Etwa 100 Leute kamen zur Kundgebung auf dem Adenauerplatz. Foto: Jan Pfeifer

Henrik Wieditz von der Wieslocher FFF-Gruppe betritt kurz nach dem Eintreffen die Bühne und schwört die Demonstrantinnen und Demonstranten ein: "Was wollt ihr?", ruft er in die Menge. "Klima-Gerechtigkeit", schallt es zurück. Was das bedeutet, macht Pauline Becker in ihrer Rede deutlich: Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels sei in Sachen Klimaschutz unausweichlich. "Trotzdem schaffen wir es, weiterhin in unserer Blase zu leben und zu denken, so schlimm wird es schon nicht werden", so Becker. Hier in Deutschland sei doch alles sicher, hält sie Kritikerinnen und Kritikern, die Klimaschutz skeptisch gegenüber stehen, den Spiegel vor. "Dieses Hirngespinst gilt es dringend aus den Köpfen zu schlagen", sagt Becker, Klimagerechtigkeit müsse weltweit durchgesetzt werden. "Dazu gehört, dass wir endlich den Blick über den Tellerrand hinaus werfen." Deutschland trage als eine der reichsten Nationen eine hohe Verantwortung.

Becker spannt den Bogen auf lokale Auswirkungen des Klimawandels. Hier könne man auch die Auswirkungen des Klimawandels spüren. Ähnliche Bilder wie von der Hochwasser-Katastrophe im Sommer 2021 könne es auch in der Region geben. Sie warnt vor einem starken Anstieg heißer Tage und Nächte und auch vor der Gefahr von Waldbränden am Beispiel des Dämmelwaldes. So, wie man momentan das Klima schützen wolle, werde sich die Erde schon 2030 um 1,5 Grad erwärmen. "Wie ungünstig, dass Deutschland erst 2045 klimaneutral sein will", schiebt Becker ironisch hinterher. "Ihr merkt, unsere Klimapolitik darf so nicht weitergehen. Die kommenden vier Jahre entscheiden, ob wir die notwendigen Weichen stellen können", geht sie auf die anstehende Bundestagswahl ein.

Die FFF-Aktivisten wollen wenige Tage vor der Wahl aufrütteln – und ernten dafür in Wiesloch viel Applaus. Nils Sandritter kritisiert alle Parteien in Berlin: "Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass kein einziges Wahlprogramm der momentan im Bundestag vertretenen Parteien 1,5-Grad-kompatibel ist." Stattdessen würden Wetterextreme häufiger und intensiver. Es sei klar, dass Deutschland den Klimawandel nicht alleine aufhalten könne. "Wir müssen aber als reiche Industrienation vorangehen." Ihm zufolge sei der Mut, um zu handeln, in der Politik nicht gegeben. Sandritter geht weiter: Betrachte man die illegale Räumung des Hambacher Forsts, bei der ein Journalist verstarb, oder die Lobby-Beziehungen vieler Politiker zur Kohleindustrie, werde deutlich, "dass vor allem CDU und CSU teilweise kontraproduktiv agieren." Die Wahl sei perspektivgebend, ob sich Deutschland in Richtung Klimagerechtigkeit bewege, oder ob die Politik alle Chancen, die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu erhalten, verbaue. "Sprecht auch mit älteren Menschen", adressiert er an die Menge.

Henrik Wieditz von der FFF-Ortsgruppe Wiesloch erzählt im Abschluss-Beitrag vom Besuch der stellvertretenden Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt in Wiesloch in der vergangenen Woche. Dort hab er diese auf Defizite im Wahlprogramm angesprochen. "Wir fordern von der Politik, endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen", wendet sich Wieditz an die Demo-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. "Was wir fordern, ist nur das Mindeste: Ein Planet, auf dem wir leben können." Wieditz erinnert an die Anfänge der Klima-Proteste. Vor mehr als drei Jahren habe die schwedische Aktivistin Greta Thunberg erstmals vor dem Parlament in Stockholm demonstriert. Ein halbes Jahr später startete in Deutschland die Bewegung. "Wir alle waren voller Hoffnung", so Wieditz, doch sei man enttäuscht worden.

Kleine Eingeständnisse seien gemacht worden, mehr nicht. "Man wolle ja die Wirtschaft schonen und die Menschen nicht überfordern", so Wieditz, der zugibt: " Klar, die Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie und Gesellschaft wird anstrengend und teuer." Er erinnert aber an die 30 Milliarden Euro, die für die Flutkatastrophe bereitgestellt wurden. Wieditz: "Wer sich in der Politik keinen Klimaschutz leisten will, muss für keinen Klimaschutz noch viel tiefer in die Staatskasse greifen."