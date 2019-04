Die Mitarbeiter der Stadt legen am Freibad in Wiesloch letzte Hand an, damit zum Saisonstart alles tipptopp ist. Wenn das Wetter mitspielt, soll die Badesaison im "WieTalBad" zum Beginn der Osterferien am Montag, 15. April, um 9 Uhr starten. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Noch sind die Pforten des "WieTalBads" geschlossen, der Vorverkauf für die Saisonkarten läuft aber bereits auf Hochtouren. "Sollte das Wetter mitspielen, und die Prognosen stimmen uns zuversichtlich, werden wir das Freibad am 15. April öffnen", kündigte Badleiter Björn Erhard in einer Gesprächsrunde bei OB Dirk Elkemann an. Die zurückliegenden Jahre hätten gezeigt, dass zu diesem Zeitpunkt das Wetter bereits "schwimmbadtauglich" gewesen sei, außerdem passe der jetzt ins Auge gefasste Termin prima zu den beginnenden Osterferien. Der Eintrittspreis für Erwachsene bleibt bei 4,50 Euro für die Tageskarte.

Gemeinsam mit dem Leiter der Stadtwerke, Rüdiger Kleemann, seien einige Neuerungen für die Saison vorbereitet worden. So habe man das Angebot anzumietender Kabinen erweitert. "Wichtig für all jene, die täglich bei uns ihre Bahnen ziehen, denn so haben sie die benötigten Utensilien stets vor Ort", erläuterte Erhard.

Auf dem Kinderspielplatz wurden zwei neue Anlagen errichtet, eine davon mit Unterstützung des Fördervereins "Freunde des Freibades Wiesloch". Auch der Bolzplatz wurde mithilfe des Teams der Stadtgärtnerei auf Vordermann gebracht, sodass einem sportlichen Kick nun nichts mehr im Wege steht, denn außerdem wurden noch zwei neue Tore angeschafft.

In den Sommermonaten stehen erneut Angebote zu Kraul- und Kinderschwimmkursen auf dem Programm. Für all jene, die morgens bereits das Freibad besuchen möchten, wird es jeweils dienstags und donnerstags wieder "Frühschwimm-Zeiten" geben, und zwar von sieben bis 8.15 Uhr. Konstant bleiben in diesem Jahr die Eintrittspreise, lediglich bei den Öffnungszeiten gibt es kleine Änderungen. So beginnt der Badespaß in diesem Jahr bereits um 9 Uhr (statt 9.30 Uhr), in den Sommermonaten kann man sich bis 20 Uhr als "Wasserratte" betätigen, im April, Mai und September enden die Badezeiten um 19 Uhr.

"Jetzt hoffen wir auf einen guten Sommer", blickte Erhard zuversichtlich auf die bald beginnende Saison. Im Vorjahr hatten aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen fast 145.000 Gäste das Freibad besucht.

Info: Weitere Informationen gibt es auf www.wiesloch.de/Freizeit/Kultur/Freizeitangebote/Schwimmbäder