Wiesloch. Im Naturschutzgebiet "Frauenweiler Wiesen" lässt Dr. Christoph Aly beinahe mannshohe Halme durch seine Hände gleiten. "Damit hat Lehrer Lämpel seine Pfeife gereinigt", bemerkt er mit Blick auf das vorletzte Jahrhundert, als Wilhelm Busch den Dorflehrer zu einer der ersten Comicfiguren machte.

Tatsächlich leitet sich die Bezeichnung Pfeifengras von der Verwendung der harten Halme als Pfeifenreiniger ab. Aber viel wichtiger für den Naturschützer: Pfeifengraswiesen zählen zu den artenreichsten Grünlandgesellschaften Mitteleuropas und sind als Lebensraumtyp in Baden-Württemberg selten geworden.

Oder der Teichfrosch. Foto: Peter Weiser

Das gut zwölf Hektar große Gebiet mit zwei kleinen Seen, Feuchtwiesen, Weiden- und Erlengehölzen befindet sich auf einem ehemaligen Tonabbaugelände im Süden des Wieslocher Stadtteils Frauenweiler. 1985 ging es in den Besitz des Landes Baden-Württemberg über und wurde unter Schutz gestellt. Auch als Laich- und Brutplatz für Fisch-, Amphibien-, Reptilien-, Vogel- und Kleinsäugerarten sollte der Lebensraum heimischer Tier- und Pflanzenarten bewahrt werden.

Ein Besuchermagnet ist das trotz Autobahn und B 3 erstaunlich ruhige Gebiet sicher nicht, eher ein Geheimtipp. Störempfindliche und seltene Vogelarten wie der Eisvogel können hier mit etwas Glück beobachtet werden. Mitglieder des örtlichen Angelvereins dürfen den Silbersee unter Auflagen befischen. Neben dem Anglerweg finden sich weitere Trampelpfade. Denn das Gebiet ist Standort seltener Pflanzen, darunter die Mücken-Händelwurz und einige Ragwurzarten.

Auch der Kronwicken-Dickkopf-Falter ist hier beheimatet. Foto: Peter Weiser

"Gerd-Seeger-Pfad" steht unter dem Logo der Nabu-Gruppe Wiesloch auf einem Schild. Christoph Aly hat es selbst an einen Pfahl geschraubt und in das harte Robinienholz noch Löcher für Wildbienen gebohrt. Gerd Seeger war Gärtnermeister im Botanischen Garten in Heidelberg und ein großer Orchideenfreund, der sich laut Aly tatkräftig an der Pflege des Gebiets beteiligt hat. Der Pfad führt direkt hinein in einen Arten-Hotspot. Einige verblühte Orchideen sind noch vom Sommer übrig geblieben, außerdem die Spargelschote und auch ein unbekannter Korbblütler. Der Biologe holt sein Bestimmungsbuch aus dem Rucksack und schaut sich die Pflanze genau an. Das Aussehen passt zur Knolligen Kratzdistel, einem seltenen Wechselfeuchtigkeitsanzeiger. "Ich entdecke hier auch Neues", freut sich Aly.

Auf der Wiese tummelt sich im Sommer zum Beispiel der wohlriechende Händelwurz. Foto: Peter Weiser

Der Deutsche Kranzenzian blüht sehr spät. Violett leuchten auf einem Plateau inmitten junger Triebe von Erle und Silberweide mehr als 500 Exemplare. Erst wenn sie ausgesamt haben, komme der Freischneider zum Einsatz, verrät Christoph Aly. Zum Schutz der seltenen Gräser und Blütenpflanzen werde dann alles rigoros abgemäht. "Sonst wäre hier in Kürze Wald." Wiesen bleiben nur dann Wiesen, wenn sie regelmäßig gemäht und abgeräumt werden, betont Aly.

Die Ortsgruppe Wiesloch des Naturschutzbundes, deren Vorsitzender er ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Biotop zu pflegen. Der Landeszuschuss, den sie für diese Arbeit erhält, fördert über die Vereinskasse die Arbeit mit Kindern oder die Anschaffung von Geräten. Birken, Zitterpappeln, Weiden müssen raus, da ist Maschineneinsatz mit dem Freischneider nötig. "Die Freiwilligen übernehmen die Aufgabe für ein Anerkennungsvesper", berichtet der Biologe. Der Nabu Wiesloch unterhält einen Balkenmäher und zwei Freischneider, mit denen die Aktiven noch weitere Flächen, darunter Hohlwegböschungen in Schatthausen, offenhalten.

Auf einer großen Wiese mit Herbstzeitlosen blüht im Sommer der Große Wiesenknopf und auch der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling kann hier beobachtet werden. Die Raupen des Schmetterlings ernähren sich von den Blüten des Wiesenknopfs, bis sie sich auf den Boden fallen und von ihren Wirtsameisen, in deren Bau tragen lassen, wo sie sich den Winter über von der Brut ernähren. Der Falter ist auch auf europäischer Ebene streng geschützt.

Laut Christoph Aly wird die Wiese nur zweimal gemäht, einmal früh im Jahr und dann noch einmal spät. So hat der Wiesenknopf genügend Zeit, sich zu entwickeln. Das so erzeugte Heu werfe kaum Ertrag ab und ein Zahlungsanspruch zum Erhalt der EU-Prämien bestehe nicht. Das Land Baden-Württemberg leiste sich hier aber den Luxus, den Landwirt für die Naturschutzleistung angemessen zu bezahlen. Für die Naturschutzbehörde hat das Heu mit den Samen seltener Pflanzen hingegen so viel Wert, dass sie es in das Naturschutzgebiet Sauerwiesen-Fuchsloch zwischen Wiesloch und Dielheim verbringen ließ, um auch dort die Arten anzusiedeln.