Wiesloch-Frauenweiler. (RNZ) 40 Jugendliche oder Heranwachsende sollen beteiligt gewesen sein, nur sechs von ihnen aber wurden angetroffen, einer von ihnen leicht verletzt: Eine Schlägerei im Wieslocher Stadtteil Frauenweiler stellt die Polizei vor ein Rätsel.

Am Sonntag erhielt man laut der Mitteilung den Hinweis, dass an einer Hütte im Zeisigweg, nahe der Grundschule Frauenweiler, eine Schlägerei mit rund 40 Jugendlichen im Gange sei. Auslöser soll eine tätliche Auseinandersetzung am Vortag gewesen sein. Die Polizei rückte angesichts der zu vermutenden Massenschlägerei mit sechs Streifenbesatzungen an, zwölf Beamten aus Wiesloch, Walldorf, Hockenheim und vom Verkehrskommissariat. Als sie in Frauenweiler eintrafen, war allerdings ein Großteil der Beteiligten bereits mit Rollern und Autos weggefahren. Sechs Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wurden angetroffen, ein 18-Jähriger hatte eine leichte Gesichtsverletzung.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch ungeklärt, wie ein Sprecher der Polizei gestern sagte. Wer waren die übrigen Beteiligten? Wo kamen sie her? Falls die Zahl 40 akkurat ist: Wieso waren es so viele? Wieso traf man sich in Frauenweiler zu der Schlägerei? Wo fand die Auseinandersetzung statt, die das Ganze ausgelöst haben soll, und was war hier der Hintergrund? "Der Fall ist für uns ziemlich undurchsichtig", so der Polizeisprecher. So eine Schlägerei sei generell ungewöhnlich und in Frauenweiler sei sicher kein Kriminalitätsschwerpunkt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 16.15 Uhr