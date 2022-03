Von Timo Teufert

Wiesloch. Vor fast genau fünf Jahren wurde der Elektro-Fachmarkt in der Wieslocher Stadtgalerie geschlossen. Nun gibt es Hoffnung auf eine neue Nutzung des seither leer stehenden Obergeschosses: Die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, die in der Region zahlreiche Fitnessstudios betreibt, will dort einen neuen Standort eröffnen. Dafür sollen das Parkhaus um eine Etage aufgestockt und das Dach der Stadtgalerie an der Hauptstraße zu einem Außenbereich für die Sauna umgebaut werden. Das geht aus dem Bauantrag des Unternehmens hervor, über den die Anwohner bereits Anfang März informiert wurden und der RNZ vorliegt. Die Pläne werden heute Abend, 17.30 Uhr, dem Wieslocher Gemeinderat, der im Palatin tagt, vorgestellt.

Die Fläche des ehemaligen Elektro-Fachmarktes reicht für das Fitnessstudio aber im heutigen Zustand nicht aus. "Für eine optimale Nutzung und unter Berücksichtigung der vorhandenen Fläche im Obergeschoss benötigen wir mehr Platz für einen Spinraum", heißt es in den Unterlagen. In diesem Raum sollen die stationären Fahrräder für das sogenannte Spinning untergebracht werden. Dafür soll der Rücksprung der Fassade im Eingangsbereich zur Stadtgalerie an der Güterstraße genutzt werden: Er soll den Plänen nach mit einer Metall-Glas-Konstruktion überbaut werden.

Insgesamt will Pfitzenmeier in der Stadtgalerie rund 2,6 Millionen Euro investieren und fast 3000 Quadratmeter Netto-Raumfläche nutzen. Davon entfallen 1300 Quadratmeter auf die Trainingsfläche, 124 Quadratmeter auf den Spinraum, 180 Quadratmeter auf den Bereich Reha-Sport und 293 Quadratmeter für einen Kursraum. Für die Sauna des Studios soll zusätzlich Platz auf dem Dach geschaffen werden: Über dem Anlieferungsbereich des Supermarktes – entlang der Hauptstraße – sind in Holzbauweise eine Außensauna und ein Ruheraum geplant. Zudem soll es eine 146 Quadratmeter große Terrasse für Damen und eine 257 Quadratmeter große Terrasse für beide Geschlechter geben. Diese reicht mit ihren Ruheliegen für die Studio-Mitglieder bis an die Dachkante heran und befindet sich an der Ecke von Hauptstraße und der Zufahrt zum Parkdeck bei der EnBW.

Um ausreichend Parkmöglichkeiten zu schaffen, wird sich auch das Parkhaus der Stadtgalerie verändern: Pfitzenmeier plant die Aufstockung auf dann drei Parkebenen. Dafür ist eine weitere Rampe notwendig, um die zusätzlichen Parkplätze zu erschließen.

Unter welcher Marke die Unternehmensgruppe das Studio in der Stadtgalerie führen will und ob der Standort in den Weinäckern erhalten bleibt, ist noch nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage der RNZ ließ das Unternehmen unbeantwortet. Auch zu den geplanten Öffnungszeiten äußerte sich Pfitzenmeier bislang nicht. In den Bauunterlagen werden aber Betriebszeiten von 0 bis 24 Uhr angegeben.

Die Stadtgalerie wurde 2012 eröffnet, einer der großen Mieter war "HEM Expert", der im Obergeschoss einen Elektrofachmarkt betrieben hat. Er wurde zum 31. März 2017 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Der erzielte Umsatz habe nicht ausgereicht, um am Standort wirtschaftlich weiterarbeiten zu können, hieß es damals von Seiten der Geschäftsführung. In der Stadtverwaltung herrschte damals die Hoffnung, dass aufgrund der Lage und der Fläche "sicherlich bald ein Unternehmen gefunden wird", das sich dort ansiedele, sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann 2017. Eigentümerin der Stadtgalerie ist die "Patrizia Gewerbe-Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH", die das Gebäude für einen Immobilienfonds verwaltet und es an den Rewe-Konzern vermietet, der seinerseits für die Vermietung von Teilflächen verantwortlich ist.