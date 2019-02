Wiesloch. (RNZ) "Regen, Regen, Regen ..." So lässt sich das Wetter der letzten Monate zusammenfassen. Wie jetzt das Kreisforstamt in einer Pressemitteilung schreibt, zeigt auch ein Blick auf die Statistik, dass dieser Winter ungewöhnlich feucht ist: In den letzten zwei Monaten gab es nur zweimal mehrere Tage am Stück ohne Niederschlag, ansonsten hat es spätestens jeden zweiten Tag wieder geregnet. Auch die Regenmengen waren ungewöhnlich hoch: Mehrmals hat es mehr als 20 Liter pro Quadratmeter "gegossen"; Niederschlagsmengen, die eigentlich nur bei starken Sommergewittern üblich sind.

Die Waldböden konnten deshalb zu keinem Zeitpunkt abtrocknen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Augenfällig wird dies im Wieslocher Dämmelwald, dort steht an mehreren Stellen das Wasser. Das erschwert dem Forst die Waldpflege sehr und die Arbeiten mussten unterbrochen werden: Die Bäume wurden zwar eingeschlagen, können aber wegen des feuchten Bodens noch nicht an den Waldweg transportiert ("gerückt") werden.

Die Folge: Das geschlagene Holz liegt "kreuz und quer" im Wald und sieht unaufgeräumt aus. Und auch die Wege, die beim Holzeinschlag in Mitleidenschaft gezogen wurden, können erst nach dem Rücken wieder instand gesetzt werden. In den nächsten Wochen wartet noch viel Arbeit im Wald und das bedeutet bei diesem feuchten Wetter leider auch Schmutz auf den Wegen und Fahrspuren in den Rückegassen. Die Bedingungen werden sich auch im Lauf der Holzeinschlagssaison nicht mehr grundsätzlich bessern, so das Forstamt. Denn sind die Böden um diese Jahreszeit einmal richtig nass, dann trocken sie auch im Lauf des Winters nicht mehr richtig ab - es fehlen die wärmende Kraft der Sonne und die Verdunstung durch das Laub der Bäume.

Während früher auf Dauerfrostperioden gewartet werden konnte, ist dies heute nicht mehr möglich: Perioden mit Dauerfrost gab es in den letzten Jahren kaum noch. Gleichzeitig benötigen die Wälder Pflege und viele Ofenbesitzer warten auf ihr Brennholz.

Volker Böning, der zuständige Revierleiter, bittet deshalb die Waldbesucher um Verständnis: "Um Sturmschäden aufzuräumen, die angefangenen Arbeiten zu beenden und so den Wald zu pflegen, müssen wir in die Bestände - und das leider manchmal bei suboptimalen Bedingungen." "Leider, so Böning weiter, müssen sich auch die Brennholzmacher noch etwas gedulden, denn auch die Abgabe von Brennholz und Schlagraum verzögert sich."