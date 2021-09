Wiesloch. (pol/make) In Wiesloch besteht nach dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Montagvormittag Explosionsgefahr.

Seit 10.30 Uhr ist ein Teil der Ringstraße zwischen Hauptstraße und dem Palatin wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße gesperrt. Die Rettungsdienste sind laut Polizeiangaben im Einsatz.

Über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt. Ebenso ist die Brandursache noch unklar. Es besteht aber Explosionsgefahr nach einem Gasaustritt. Die Polizei hat mehrere Wohnungen und eine Praxis in der Nähe evakuiert.

Update: Montag, 6. September 2021, 15.20 Uhr