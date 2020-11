Wiesloch/Walldorf. (hds) Mögliche Impfzentren in den Städten und Gemeinden mussten in diesen Tagen an den Rhein-Neckar-Kreis gemeldet werden. Seitens der Stadtverwaltung in Wiesloch wurden inzwischen drei mögliche Standorte weitergeleitet: Eissport- und Kreissporthalle sowie das Palatin. In Walldorf dagegen wurden keine Räumlichkeiten, die den Anforderungen entsprechen, ausgemacht.

Wie der Wieslocher Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti auf RNZ-Anfrage erklärte, müssen bestimmte Rahmenbedingungen für eine Nutzung als Impfzentrum erfüllt sein. "Mindestens 1200 Quadratmeter an Fläche, verschiedene Eingänge, Toiletten und ausreichend Parkmöglichkeiten sind Grundvoraussetzung", so Ahmeti. Nach einer Überprüfung der örtlichen Gegebenheiten habe man sich entschieden, die drei Standorte zu melden.

Eine Entscheidung, ob und welche Räumlichkeiten in der Region tatsächlich genutzt werden können, liegt letztendlich beim Kreis und dem zuständigen Ministerium des Landes Baden-Württemberg. Die jetzt vorgeschlagenen Impfzentren sollen bis Mitte oder Ende Januar nach festgelegter Auswahl ihre Arbeit aufnehmen. Sie sind nicht gleichzusetzen mit den größeren, zentralen Einrichtungen, die bereits ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehen müssen.

Man könnte dann sofort, nach Zulassung der in Frage kommenden Impfstoffe, mit dem Impfen in einer festgelegten Reihenfolge beginnen. Zuvor jedoch gelte, so Bürgermeister Ludwig Sauer im Gespräch mit der RNZ, eine Güterabwägung vorzunehmen. "Es entstehen Kosten, die vom Land übernommen werden. Diese gilt es, konkret zu ermitteln, um dann eine endgültige Entscheidung treffen zu können.

Beispiel Eissporthalle: Sollte diese genutzt werden, müsste dann mit dem Betreiber über den Verdienstausfall gesprochen werden. Bei der Kreissporthalle, die derzeit auch als Tagungsort für Ausschusssitzungen des Kreistages genutzt wird, müsste vom Kreis selbst eine Entscheidung getroffen werden. "Im Palatin haben wir unsere Gemeinderatssitzungen. Da muss überlegt werden, wie man das alles organisieren kann, sollte dort ein Impfzentrum entstehen", erklärte Sauer.

In Walldorf dagegen sieht man keine Möglichkeit, die geforderten Auflagen zu erfüllen. "Bei uns käme nur die Astoria-Halle in Frage. Dies scheitert jedoch bereits an den zur Verfügung stehenden Parkplätzen, die jetzt bereits täglich fast voll sind", so Klaus Brecht, Leiter vom Ordnungsamt. Zudem könne man nicht für eine längere Zeit die Halle komplett außer Betrieb nehmen. "Wir erfüllen somit bei uns nicht die Bedingungen für ein Impfzentrum in Walldorf", meinte Brecht. Auch andere Räumlichkeiten der Stadt stünden den Auflagen entsprechend nicht dafür bereit.