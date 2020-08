Wiesloch. (gaß) Ob Münchner Oktoberfest, Cannstatter Wasn oder "Das Fest" in Karlsruhe: Viele große Volksfeste müssen dieses Jahr abgesagt werden und auch das Wieslocher Winzerfest ist der Coronapandemie zum Opfer gefallen. Eine Woche lang hätten Besucher gemütlich im Gerbersruhpark Weintrinken und sich treffen können und auch die bunten Fahrgeschäfte und typischen Winzerfeststände werden sicher vermisst.

Doch wer nicht auf ein leckeres Winzersteak, eine deftige Bratwurst, gebrannte Mandeln oder andere typische Festplatz-Süßigkeiten verzichten will, hat von Freitag, bis Samstag, 5. September, die einmalige Gelegenheit ein "Mini-Winzerfest" in der Wieslocher Innenstadt zu erleben. Am Evangelischen Kirchplatz werden der beliebte Bratwurststand und ein Süßigkeitenstand aufgebaut. Viel Vorlaufzeit hatten die Schausteller dafür nicht: "Ende Juli hatten wir mit der Stadt das erste Mal über die Idee gesprochen, vor einer Woche kam der endgültige Beschluss", erzählt Organisator und Schausteller Willi Lowinger. Jedoch hätten die meisten Schausteller "sowieso nichts zu tun" und waren sofort bereit.

Von 11 bis 18 Uhr an Wochentagen sowie samstags von 10 bis 14 Uhr gibt es Spezialitäten vom Grill und Süßwaren zu kaufen. Außerdem bieten einige Winzer des Wieslocher Weindorfes die Möglichkeit an, sich mit Weinen für ein ganz individuelles "Weindorf@home" zu versorgen. Wann welcher Winzer verkaufen wird, steht ausführlich auf der Homepage der Stadt Wiesloch unter www.wiesloch.de. Von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr, und Samstag, 11 bis 14 Uhr, wird die kleine Verkaufshütte geöffnet haben. Jeden Tag bietet dort ein anderer lokaler Winzer eine Auswahl an heimischen Weinen an, die flaschenweise erstanden werden können. Leider können keine Weine probiert werde, auch ein Ausschank von alkoholischen Getränken ist aus aktuellen Gründen nicht möglich.

Grundvoraussetzungen, um das "Mini-Winzerfest" überhaupt möglich zu machen, sind Abstandhalten und gegenseitige Rücksichtnahme.