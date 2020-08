Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mit großer Mehrheit (22 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen) hat der Gemeinderat das Energiekonzept für den zweiten Abschnitt im Baugebiet "Äußere Helde" beschlossen. Ziel ist, den gesamten Energiebedarf mithilfe moderner Technologie vor Ort im gesamten Areal selbst zu erzeugen. Mit der jetzt erfolgten Entscheidung steht, nach langen Verzögerungen, der Vermarktung und einem möglichen Baubeginn im Jahre 2022 nichts mehr im Wege.

So geht man davon aus, dass erst Ende des ersten Quartals 2022 der Startschuss für die baulichen Aktivitäten der künftigen Eigentümer fallen kann. Der jetzt vorgestellte "Idealzeitplan" beinhaltet noch zahlreiche Untersuchungen, die den eigentlichen Baubeginn um ein weiteres Jahr – gegenüber den Prognosen vor einigen Monaten – nach hinten verschieben.

Der zweite Bauabschnitt umfasst 41 Grundstücke, die ringförmig angeordnet werden und in einer Größe von etwa 520 bis etwas mehr als 1200 Quadratmeter zum Verkauf angeboten werden. Zum Bau vorgesehen sind frei stehende Einfamilienhäuser mit maximal zwei Geschossen und einem begrünten Flachdach. Im mittleren Bereich wird eine Streuobstwiese mit entsprechendem Baumbestand das Zentrum des Areals bilden.

Die Verkehrsanbindung ist über den Apfelweg vorgesehen. In der ringförmigen Straße im neuen Bauabschnitt besteht später die Möglichkeit, an 32 Stellen im sogenannten "öffentlichen Bereich" Fahrzeuge abzustellen, für die Hauseigentümer sind Garagen auf den jeweiligen Grundstücken vorgesehen. Die Straße wird mit einer Baumbepflanzung, die in den einzelnen Vorgärten vorgesehen ist, aufgewertet.

Die Wärmeversorgung der Gebäude erfolgt, individualisiert auf die jeweilige Haus- und Grundstücksgröße, mittels Wärmepumpe mit Erdkollektor oder einer Wärmepumpe in Verbindung mit einer Solaranlage. In dem jetzt gefassten Beschluss wurden Mindeststandards festgeschrieben, die Größe von Solaranlagen festgelegt und die zu gewinnende elektrische Leistung beschrieben. Auf Flachdächern sind die Fotovoltaikanlagen durch geeignete auf kleinen Ständern zu errichtende Konstruktionen anzubringen mit einer Ausrichtung vorzugsweise nach Süden. Für das gesamte Areal des zweiten Bauabschnitts ist keine verdichtete Bauweise vorgesehen, die zulässigen Grundflächen für die Häuser bewegen sich zwischen 150 und maximal 300 Quadratmetern, die Höhe der Gebäude darf 6,50 Meter nicht überschreiten.

In der Sitzung selbst wurden alle einzelnen Punkte ausführlich vom beauftragten Planungsbüro vorgestellt und auch darauf verwiesen, dass es für die Umsetzung durchaus hohe Zuschüsse aus staatlichen Fördertöpfen geben kann. Mit einer intelligenten Kombination könnten gar bis zu 100 Prozent der entstehenden Kosten damit abgedeckt werden. Trotz des jetzt verabschiedeten Energiekonzepts, das seitens der Grünen-Fraktion als "wohl problemlos" umsetzbar erscheint, blieb die Frage: "Wann geht es endlich los?". Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann dazu auf die entsprechende Frage von Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler), entgegnete, werde man nach der Sommerpause, also in der Septembersitzung des Gemeinderats, den noch aussehenden Umweltbericht präsentieren und einen genauen Terminplan vorstellen. "Wir sind jetzt endlich auf der Zielgeraden angelangt", fügte Elkemann hinzu. Seitens der CDU-Fraktion wurde beantragt, auch neue Technologien mit aufzunehmen, dem wurde zugestimmt.

Bereits im Vorjahr war im Gemeinderat kritisch angemahnt worden, das Verfahren für die "Äußere Helde" zu beschleunigen. Im Mittelpunkt: die aufgelaufene Schuldenlast, die derzeit bei rund zwölf Millionen Euro liegt. Bereits damals hatte Elkemann darauf verwiesen, dass man sich an einem "realistischen Zeitraum" orientieren müsse – Qualität gehe eben vor. Umgesetzt werden soll die Vermarktung, nachdem alle noch offenen Fragen endgültig geklärt sind, schwerpunktmäßig mithilfe eines Internet-Portals. Somit könnten sich Interessenten rund um die Uhr dort eintragen.