Wiesloch. (RNZ) Das Wieslocher Schnelltest-Zentrum stellt seinen Betrieb ein. Dies teilte die Pressestelle der Stadt am gestrigen Montag mit. Demnach soll der Betrieb des Zentrums wegen der zurückgegangenen Nachfrage nach Corona-Schnelltests "bis auf Weiteres eingestellt" werden, heißt es in der Mitteilung. Der letzte Tag, an dem Schnelltests durchgeführt werden, ist Samstag, 17. Juli.

Bürgermeister Ludwig Sauer bedankte sich im Namen der Stadt bei den beteiligten Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz Wiesloch, Malteser Hilfsdienst Wiesloch, Technisches Hilfswerk Wiesloch-Walldorf und Gesamtfeuerwehr Wiesloch für deren herausragendes Engagement, um den Wieslochern diesen wichtigen Service anbieten zu können. Demnach habe die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich die Bürgerschaft in Krisenzeiten "in gewohnter Manier" auf sie verlassen könne, heißt es in der Mitteilung.