Wiesloch. (hds) Zwei Jahre musste man aussetzen, jetzt kann der Stadtlauf der TSG Wiesloch wieder stattfinden. "Wir haben den 24. April, einen Sonntag, fest eingeplant, nach Rücksprache mit der Stadt ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt und hoffen natürlich, dass wir diesmal nicht durch eine aktuelle Entwicklung erneut gestoppt werden", so Manfred Walter vom Vorstand der TSG in einem Pressegespräch.

Nach derzeitigen Planungen soll ein Teil der zehn Kilometer langen Strecke wieder durch die Stadt führen. "Sollte es die allgemeine Corona-Lage erfordern, könnten wir auch die "alte" Strecke, also ohne einen Abstecher in die Innenstadt, nutzen", ergänzte Walter. Los gehen soll es am 24. April um zehn Uhr. Den Startschuss übernimmt Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der auch mitlaufen will. Sollte es beim derzeitigen Stand bleiben, ginge es dann in Richtung Schlossstraße, um dann über die Hauptstraße in die Schwetzinger Straße einzubiegen. Die Bauarbeiten an der Schlossstraße/Gerbersruhstraße, so die Aussage der Stadt, seien bis dahin beendet.

Start ist wieder in der Parkstraße, der Zieleinlauf wird im Stadionbereich sein. Um ein Gedränge am Anfang zu vermeiden, wird es in diesem Jahr eine Neuerung geben. "Wir heften an jede Startnummer einen Chip an, mit dem individuell die Laufzeiten erfasst werden. Somit können wir die Startformation auseinanderziehen", informierte Martin Rattinger, im Vorstand der TSG für den Sportbereich zuständig. Auch nach dem Ende der Veranstaltung wird es digital, so können die einzelnen Laufergebnisse per QR-Code abgelesen werden.

Einige Einschränkungen werden die Teilnehmer dennoch hinnehmen müssen. Wegen Corona wird es keine Duschmöglichkeiten geben, die Bewirtung findet im Freien statt und die TSG weist zudem auf einen Haftungsausschluss für Schäden jeglicher Art hin. Aber nicht nur die "Großen" sind beim Stadtlauf (ab Jahrgang 2008 kann man teilnehmen) gefordert. Traditionell gibt es auch ein sportliches Angebot für die "Kleinen". So sind – je nach Geburtsdatum – Strecken zwischen 400 und 1200 Metern zu absolvieren. "Mit rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Stadtlauf selbst und mit 300 bei den Bambini wären wir schon zufrieden", meinte Walter. 2019 waren es noch 800 bei den Erwachsenen und 400 bei den Knirpsen.

"Für uns ist eine derartige Veranstaltung auch für die Vereinskasse wichtig", sagte Manfred Walter. So werden zwölf Euro Startgebühr für die große Runde erhoben und fünf Euro für die Kinder. Am 24. April kann bis eine Stunde vor dem Startschuss nachgemeldet werden, dann allerdings mit einem Aufschlag von drei Euro. Die TSG bietet auch die Möglichkeit, sich online anzumelden.

"Wichtig ist es uns, dass alle, die an den Wettbewerben teilnehmen, eine Einwilligung zur Nutzung von Bildaufnahmen mitbringen. Diese kann auf unsrer Homepage heruntergeladen werden", verwies Geschäftsführerin Ann-Kathrin Bentner auf die Regularien. Auch könnten dort weitere Infos zum Stadtlauf eingesehen werden. Etwa 100 Helferinnen und Helfer werden am 24. April aktiv sein und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Eine Woche später steht ein weiteres Highlight an. An zwei Tagen (30. April und 1. Mai) finden die Deutschen Meisterschaften im Basketball der Altersgruppe über 45 Jahre an – und die TSG Wiesloch ist Gastgeber. "Wir werden mit einem eigenen Team am Start sein", kündigte Robert Kubica, der Leiter der Basketballabteilung an. Erwartet werden 16 Teams. Ausgetragen wird das Turnier in verschiedenen Gruppen, die Finalbegegnungen finden am 1. Mai nachmittags statt. Um teilnehmen zu können, mussten sich die Mannschaften in einem Vorentscheid qualifizieren, die TSG-Männer sind als Veranstalter automatisch dabei. "Wir wollen auch endlich mal den Titel gewinnen", gab sich Kubica kämpferisch. Es werde nach zwei Vize-Meisterschaften mal Zeit.

Info: Anmeldungen zum Stadtlauf sind unter www.tsg-wiesloch.org/stadtlauf/ möglich.