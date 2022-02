Wiesloch. (hds) Im Mittelpunkt der kommenden Wieslocher Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 23. Februar, stehen der zweite Bauabschnitt des Wohngebiets "Äußere Helde" sowie das Thema "Standort der EnBW". Beginn ist um 17.30 Uhr im Staufersaal des Palatins.

Ob und wo die EnBW in Wiesloch verbleiben wird, soll geklärt werden. Beraten und beschlossen werden soll eine Vorlage der Verwaltung, in der es erneut um eine Verlagerung des Logistikzentrums der EnBW-Tochter Netze BW auf das Areal "Innerer Sternweiler Ost" an der B39 nahe der Tankstelle. Gemeinsam mit der EnBW will man ein gemeinsames Versorgungs- und Logistikzentrum ansiedeln. Zwar hatte der Gemeinderat in der September-Sitzung des Vorjahres diesen Antrag bereits mehrheitlich abgelehnt, inzwischen ist jedoch laut Verwaltung eine neue Situation eingetreten.

Seitens der EnBW wurde zwischenzeitlich eine mögliche Alternative im Metropolpark am Bahnhof eingehend untersucht, der Stadt wurde dann aber mitgeteilt, dass der dortige Standort aus unterschiedlichen Gründen nicht geeignet sei. Daher jetzt der erneute Vorstoß der Verwaltung. Angedacht war auch, städtischen Einrichtungen wie Bauhof und Stadtwerke eventuell an diesen Standort zu verlagern.

Bei einem Pressegespräch in dieser Woche hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann darauf verwiesen, wie wichtig es sei, die EnBW in Wiesloch zu halten. So sei das Unternehmen seit mehr als 100 Jahren in der Weinstadt und es sei eine enge lokale Verbundenheit entstanden. Durch eine Verlagerung könne sich, so in der Vorlage aufgeführt, die EnBW weiterentwickeln.

Gleichzeitig biete sich die große städtebauliche Chance, am aktuellen EnBW-Standort, nämlich Hauptstraße/Lempenseite, Konflikte zwischen Wohnen und Logistiknutzung zu beseitigen und auf bisher versiegelten Flächen Wohnraum sowie Grün- und Freiflächen zu schaffen. In der Sitzung werden auch Vertreter der EnBW anwesend sein und die Position und die Pläne des Unternehmens darlegen.

Weitere Themen in der Sitzung sind die Strategie der Verwaltung und der Stadtwerke hinsichtlich der Anbringung von Fotovoltaikanlagen im öffentlichen Bereich, und auch die Verwendung des Budgets für Aktivitäten in Sachen Klimaschutz steht an. Beschlossen werden soll zudem der Jahresabschluss 2020 für das Palatin und die Übernahme des Jahresverlusts. Über die Brückensanierung an der Walldorfer Straße wird zudem informiert, gegenüber Schätzungen wird sie wohl um 440.000 Euro teurer.

Eine Satzungsänderung im Zusammenhang mit dem verkaufsoffenen Sonntag wird außerdem vorgestellt. Um Werbeanlagen im Stadtteil Baiertal geht es in zwei weiteren Punkten. Beraten wird auch der Bebauungsplan "Steinbergquartier" in Altwiesloch, dabei geht es um ein geändertes städtebauliches Konzept.

Für Besucher der Gemeinderatssitzung gilt: Zutritt nur mit 3G-Nachweis (genesen, geimpft, getestet) und FFP2-Maske.