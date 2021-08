Wiesloch. (hds) Auch dieses Jahr müssen viele Feste und Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Zum zweiten Mal trifft es das Kurpfälzische Winzerfest mit dem beliebten Weindorf. Doch wer nicht auf ein leckeres Winzersteak, eine deftige Bratwurst, gebrannte Mandeln oder andere typische Festplatz-Süßigkeiten verzichten will, hat von Donnerstag, 26. August, bis Samstag, 4. September, immerhin die Gelegenheit, eine kleine Alternative in der Wieslocher Innenstadt zu erleben.

Auf dem evangelischen Kirchplatz werden in der traditionellen Winzerfestwoche Stände, an denen es Bratwürste, Steaks und Süßigkeiten gibt, aufgebaut. Ebenso wird sich ein Kinderkarussell mitten in der Innenstadt drehen. An einem zweiten Standort, am "Stehkragen" in der Unteren Hauptstraße, werden ein Crêpes-Stand, ein weiterer Süßigkeiten-Stand und ein kleines, nostalgisches Karussell das Angebot erweitern. Von 11 bis 18 Uhr an Wochentagen und samstags von 11 bis 16 Uhr kann man die Möglichkeit nutzen, an den Ständen vorbeizuschauen.

Am Eröffnungs-Donnerstag, 26. August, lädt Winzerfest-Rummelplatzbetreiber Willi Lowinger einen ganzen Tag alle Kinder auf den beiden Karussells zu Freifahrten ein, dies steht im Zusammenhang mit seinem 75. Geburtstag. Klangvolles wird ebenfalls geboten und zwar in einer Straßenmusik-Kooperation mit dem Kulturförderverein Kurpfalz.

Auf Weinausschank in der Innenstadt muss man aber auch 2021 verzichten. Wie die Stadt mitteilte, wäre dies nur in einem abgesperrten, kontrollierbaren Bereich und nur mit vielen Regeln möglich, die aber dem gemütlichen Weindorf-Charakter entgegensprechen würden. Vielmehr könne man das umliegende, gastronomische Angebot der Innenstadt nutzen. Es lohnt sich zudem ein kleiner Ausflug an den Rand der Weinberge, öffnet doch ebenfalls am 26. August die "Winzerrast" der Winzer von Baden ihre Pforten. Momentan sei man außerdem mit einigen Winzern im Gespräch, um wie im letzten Jahr wieder einen kleinen Weinverkauf für ein "Weinfest@home", also zuhause, zu organisieren.

Zusätzlich zum Angebot in der Innenstadt plant man zwei kleine Konzerte im Gerbersruhpark. Am Freitag, 27. August, um 19 Uhr werden kleine Ensembles des Kurpfälzische Fanfarenzugs, des Akkordeon-Clubs Kurpfalz, des Musikvereins Baiertal und der Stadtkapelle Wiesloch ein abwechslungsreiches Programm bieten. Einlass ist ab 18 Uhr.

Am Sonntag, 5. September, um 18 Uhr, wird "Cool Breeze" (Stefan Zirkel und Fabian Michel) gemeinsam mit Tommy Baldu (Percussions) auftreten. Einlass ab 17 Uhr. Eigene Sitzgelegenheiten, Klappstühle oder Decken kann man mitbringen. Jede Veranstaltung können höchstens 150 Personen besuchen. Karten für beide Konzerte gibt es beim Vereinsbüro der Stadt Wiesloch, jeweils am Mittwoch, 25. August, und Mittwoch, 1. September, von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, in der Marktstraße 11.

Für alle Veranstaltungen werden die derzeit geltenden Corona-Regeln zu beachten sein. Die "3 Gs", geimpft, getestet oder genesen, werden überprüft. Bei Regen müssen die Konzerte entfallen.