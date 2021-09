Von Lisa Wieser

Wiesloch. Renate Mörtels Garten fällt sofort auf, wenn man durch die Schwetzinger Straße in Wiesloch spaziert: Kuriose Flohmarktgegenstände, Bilder, Skulpturen, kleine Wasserteiche und vieles mehr ziehen die Blicke der Passantinnen und Passanten auf sich. Seit 30 Jahren wohnt die Künstlerin in dem 1864 erbauten Haus mit dem ungewöhnlichen Garten.

Von Anfang an hat Mörtel alle zwei Jahre am "Tag der offenen Gärten" teilgenommen. Wenn es 2022 hoffentlich wieder soweit ist, wird sie auf alle Fälle wieder mitmachen, das alte Gartentor für Besucherinnen und Besucher öffnen und Kunst und Nippes ausstellen.

Für Renate Mörtel muss Kunst für alle zugänglich und bezahlbar sein. Deshalb stellt sie manchmal Gegenstände zum Verschenken vor die Tür. Foto: Lisa Wieser

Denn mit Freude lässt Mörtel die Menschen an dem teilhaben, was sie selbst bewegt und auch zu ihrer eigenen Kunst veranlasst: Offenheit, das Sammeln von Gegenständen, die sie auf Flohmärkten oder sonstwo findet, verwitterte Dinge und viel, von dem die Herkunft nicht mehr auszumachen ist.

"Sie glauben gar nicht, was die Leute wegschmeißen", erzählt Mörtel, während sie begeistert ihre Schätze zeigt. Dann gibt sie diesen wertlosen Dingen wieder "ein Gesicht". Ihr Ideenreichtum ist unendlich: Sie liebt Farben, experimentiert mit diesem und jenem, lässt Collagen entstehen, malt auf Holz oder auffallend viele heitere Porträts, um danach alles wieder der Witterung zu übergeben. Gerne erinnert Mörtel an den 1887 geborenen französischen Künstler Marcel Duchamp, der sich unter anderem von Impressionismus, Kubismus und Dadaismus inspirieren ließ, bevor er aus einfachsten Gegenständen Objektkunst machte. Einmal soll er in einem Pariser Kaufhaus einen gewöhnlichen Flaschenöffner aus Eisen gekauft haben, diesen mit etwas Farbe bemalt, zur Überraschung der Umstehenden vor Ort signiert und zu einem Kunstwerk erklärt haben.

Renate Mörtel sieht darin einen Bezug zur Recyclingkunst, die vor über 100 Jahren Aufmerksamkeit erlangte. "Ich finde Kunst eine unheimliche Befreiung und Erfüllung. Kunst macht menschlich. Als Künstlerin zeige ich persönliche Seiten von mir. Schöne, aber auch verletzliche", sagt sie und erzählt von der Resonanz, die sie bekommt. Von vorübergehenden, staunenden, überlegenden Menschen und vor allem von den Dialogen, die daraus entstehen.

Was sollen Betrachterinnen und Betrachter in ihrem künstlerischen Garten halten? Wie sollen sie das Verrückte, Kuriose und die ganzen "Kunstschätze" verstehen? "Ganz einfach", sagt sie, "so wie du es betrachtest und wie du bist, ist es in Ordnung", appelliert Mörtel. "Es muss nicht immer alles wunderschön oder in perfekter Ordnung sein. Das Leben ist doch auch nicht so. Mal gibt es glückliche Zeiten, mal Zeiten der Verletzlichkeit, Sehnsucht, Melancholie. Das ist nicht schlimm, das gehört dazu."

Mit ihrer Kunst möchte sie, dass sich andere verbunden fühlen und trauen, auch selbst etwas zu gestalten. "Jeder findet eigene Gestaltungsräume. Wichtig ist, sich auszudrücken", betont sie. Dabei komme es nicht darauf an, perfekt zu sein, sagt Mörtel, die manchmal einen Korb mit Gegenständen zum Verschenken vor die Tür stellt. Schon nach kurzer Zeit ist der Korb leer, einmal lag sogar ein Schild darin, auf dem "Danke" stand.

Für Mörtel muss Kunst für alle zugänglich und bezahlbar sein. Denn jeder könne etwas machen, es anderen zeigen oder sich einfach im Stillen darüber freuen. "Mir gefällt es, wenn sich jemand über meinen Kunstgarten freut. Wir leben in einer Ellenbogengesellschaft unter extremem Leistungsdruck. Das überfordert doch Menschen. Sie verlieren im wahrsten Sinne des Wortes den Bezug zu ihrem Herzen." Zu teilen oder auch zu verschenken ist ihr ein großes Bedürfnis, weil es um viel mehr geht: "Um Fantasie, Lebendigkeit und Menschlichkeit. Das ist es doch, was wir alle suchen und brauchen."