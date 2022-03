Mit gelben und blauen Blättern in der Hand bildeten Hunderte Schülerinnen und Schüler des Wieslocher Ottheinrich-Gymnasiums die ukrainische Nationalflagge nach und setzten so ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg. Foto: privat

Wiesloch. (RNZ) Hunderte Schülerinnen und Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums zeigten diese Woche Flagge. Sie versammelten sich in ihrer großen Pause zusammen mit einigen Lehrerinnen und Lehrern auf dem Schulhof und hielten blaue und gelbe Blätter in die Luft. Mit der ukrainischen Flagge, die sie auf diese Weise bildeten, wollten sie ein "Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden" setzen, sagte Schülersprecher Daniel Härterich. "Aber auch Solidarität zeigen mit den mutigen Menschen, welche in Russland trotz Repressionen auf die Straße gehen."

Organisiert hatte die Aktion die Schülermitverwaltung (SMV). Zu Beginn wurde das Lied "Where is the Love" gespielt. Das Original stammt von der US-Band "Black Eyed Peas", doch auf dem Schulhof erklang die Version der Youtuberin "Lauren Amour". Diese hat den Text an den aktuellen Krieg angepasst. Das bewegte viele Schüler sehr.

Darauf folgten ein paar einleitende Worte und eine Schweigeminute für alle Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden müssen. Schülersprecher Henrik Wieditz merkte in seiner Rede an, dass es klar sei, dass durch die Aktion der Krieg nicht gestoppt werde. Doch man hoffe, "ein kleines Mosaiksteinchen im weltweiten Protest" zu sein, welches "den Menschen in der Ukraine, aber auch den Russinnen und Russen und allen anderen, die gegen diesen Krieg sind, Mut macht".

Zum Schluss wies Schülersprecherin Julia Boschert auf Ansprechpartner an der Schule hin, an die sich verunsicherte Schülerinnen und Schüler immer wenden könnten. "Es ist völlig okay, wenn es einem durch die ganzen schrecklichen Bilder im Moment nicht so gut geht", sagte Boschert. "Es ist daher gut und richtig, sich an diese Menschen zu wenden."

Der Politische Ausschuss der SMV hatte schon im ersten Halbjahr des Schuljahres 2021/22 einige Aktionen am Ottheinrich-Gymnasium durchgeführt: So sammelten die Wieslocher Gymnasiasten im Dezember 1450 Briefe für den Amnesty-Briefmarathon für Menschenrechte. Auch sensibilisierte die SMV die Schülerschaft für Verschwörungsmythen und den Umgang mit diesen.

Insgesamt zeigte sich Simon Dipper, Leiter des Politischen Ausschusses der SMV, sehr zufrieden mit der Solidaritätsaktion: "Wir sind stolz darauf, es in so kurzer Zeit unseren Mitschülerinnen und Mitschülern zu ermöglichen, ihre Solidarität zum Ausdruck bringen zu können", so Dipper. "Wir möchten alle Menschen, die können, dazu aufrufen Geflüchteten aus Kriegsregionen zu helfen, zum Beispiel durch eine Geld- oder Sachspende an Hilfsorganisationen."