Von Philipp Schädel

Wiesloch. Die festlichen Neujahrskonzerte der Heidelberger Sinfoniker gehören zu den beliebtesten Terminen im Kulturkalender der Region. Und da dieses Jahr die Stadthalle in Heidelberg als Konzertort umbaubedingt nicht in Frage kam, gastierte das vorzügliche, international bekannte Orchester an Neujahr im Palatin Wiesloch. Am Pult stand dieses Mal Ben Palmer. Der Brite ist Chefdirigent der Deutschen Philharmonie Merck in Darmstadt und gastiert mit zahlreichen Orchestern weltweit.

Das Programm stand dieses Jahr unter dem Motto "Amore", und so verband die Liebe als großes Thema die unterschiedlichsten Werke verschiedenster Epochen und Besetzungen, die bunt durcheinander gewürfelt einen unterhaltsamen – passend zum Datum fast schon beschwipsten – Reigen ergaben.

Los ging es mit der Ouvertüre zu "Le nozze di Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart. Hier zeigten die Heidelberger Sinfoniker sogleich, warum sie zu Recht als eines der führenden Orchester für die historisch informierte Aufführungspraxis der Wiener Klassik gelten. Wunderbare Phrasierung und Gestaltungsfreude gingen Hand in Hand mit Werktreue und Genauigkeit. Danach gab es einen historischen Sprung in die Zeit der Renaissance mit dem Altus Franz Vitzthum und dem Lautenisten Johannes Vogt, die ein zart-inniges "Time stands still" von John Dowland vortrugen, bevor man mit dem Adagietto aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler schon wieder in der Spätromantik angelangt war.

Anschließend gab Vitzthum einige wertvolle Ratschläge zur "Kunst des Küssens" mit einem Lied des Barockkomponisten Andreas Hammerschmidt ("Nicht zu frey, nicht zu gezwungen/Nicht mit gar zu fauler Zungen") und brachte damit viele Zuhörer zum Schmunzeln. Den Abschluss des ersten Teils bildete ein bei Neujahrskonzerten unvermeidlicher, beliebter Konzertwalzer der Strauß-Dynastie: "Wein, Weib und Gesang" von Johann Strauß (Sohn).

Sänger Franz Vitzthum und Lautenist Johannes Vogt. Foto: KHP

Im zweiten Teil wussten die Heidelberger Sinfoniker sowohl in Mozarts Ouvertüre zu "Così fan tutte", als auch in Pietro Mascagnis Intermezzo aus "Cavalleria Rusticana" oder Johann Strauß‘ (Sohn) "Rosen aus dem Süden" zu begeistern. Franz Vitzthum steuerte noch einen Ausschnitt aus der unbekannten, aber sehr hörenswerten Kantate "La Gelosia" ("Die Eifersucht") des Venezianers Baldassare Galuppi und Händels beliebtes "Ombra mai fu" aus der Oper "Serse" bei.

Durch das Programm führte Stefan Müller-Ruppert in humorvoller Manier und sorgte mit launigen Versen zu den Liebesnöten eines Kohlkopfs, eines Herings oder auch einer alten Schraube immer wieder für herzliches Lachen im Publikum.

Die Musiker hatten sichtlich Freude am Wechsel zwischen eleganter Klassik, veristischem Schwelgen und beschwingter Walzerseligkeit und rissen ihr Publikum immer wieder zu Begeisterungsstürmen hin. Bravorufe und nicht enden wollender Applaus forderten noch drei Zugaben heraus: Georg Friedrich Händels "Lascia la spina", Johann Strauß‘ (Vater) Radetzky-Marsch und Edward Elgars "Salut d’amour".

Nach diesem fulminanten Abend im voll besetzten Palatin bleibt zu hoffen, das wunderbare Orchester aus Heidelberg möge doch häufiger in der Region zu Gast sein. Vielleicht ein guter Vorsatz für das kommende Jahr?