Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Droht der Verwaltung in der Weinstadt eine Überalterung? Denn der demografische Wandel macht auch vor den Türen des Wieslocher Rathauses und den dazugehörigen Nebenstellen nicht halt.

Wie Sven Peterhänsel von der Personalabteilung der Stadt unlängst in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Soziales und Sport ausführte, beträgt das Durchschnittsalter aller Mitarbeiter derzeit 48 Jahre, die Hälfte des Rathausteams sei über 50 Jahre alt. Beim Blick in die Statistik wird deutlich: Nur sieben Prozent aller im Rathaus beschäftigten Personen sind unter 30 Jahre alt. "In den kommenden Jahren steht uns eine Rentenwelle ins Haus", kündigte er an. 80 bis 100 Personen werden in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand wechseln – und dies bei einer Gesamtbelegschaft von etwa 330.

"Auch müssen wir eine Verschärfung hinsichtlich der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beobachten", so Peterhänsel. Es sei zunehmend schwerer, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Weiterhin zeichne sich bereits jetzt eine Zuspitzung der Konkurrenzsituation ab, dies gelte im Vergleich mit anderen Verwaltungen und auch der Privatwirtschaft. Es sei daher dringend notwendig, unverzüglich geeignete Maßnahmen einzuleiten, um weiterhin oder gar verstärkt attraktiver und starker Arbeitgeber zu bleiben und die Dienstleistungen für die Bürgerschaft auf einem hohen Niveau zu halten.

Neben den zentralen Herausforderungen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehe die Verwaltung zunehmend vor umfassenden Veränderungen. Dazu stellte Peterhänsel einen umfangreichen Katalog von Konzepten vor, die schrittweise umgesetzt werden sollten. So nannte er beispielsweise als einen vordringlichen Handlungsbedarf die intensive Förderung von Entwicklungspotenzialen. Damit könne sichergestellt werden, sich innerhalb des Hauses auf eine bevorstehende Weiterentwicklung einstellen zu können.

Als einen weiteren Schritt sieht Sven Peterhänsel den Ausbau von Mitarbeiter-Gesprächen bei der Altersgruppe ab 58 Jahren. "Wir müssen dabei vorausschauend auf die Nachfolgeregelung und den Wissenstransfer schauen." Mit angesprochen werden soll, so die Vorschläge, in diesem Zusammenhang auch eine nachhaltige Struktur für eine mögliche Weiterbeschäftigung im Ruhestand – oder das Hinausschieben des Renteneintritts.

"Ein wichtiger Punkt ist dabei der angesprochene Wissenstransfer. Wir wollen die Führungskräfte schulen, um künftig anstehende Nachfolgesituationen frühzeitig besser organisieren und steuern zu können", so Peterhänsel. Inzwischen wurde bereits eine interne Arbeitsgruppe "AG Demografie" ins Leben gerufen. Dort werden die Altersstrukturdaten der Stadtverwaltung, aber auch der Stadtwerke, analysiert und bewertet. Eine Umfrage wurde inzwischen bei Teilen der Belegschaft in Zusammenarbeit mit der Universität Lüneburg durchgeführt. Der Auftrag: hinsichtlich "Ruhestand" und "Wissenstransfer" die Einschätzung hinsichtlich des Ist-Zustands abzufragen. Gut bewertet wurden dabei das Organisationsklima und die Führung, der Übergang in den Ruhestand wurde jedoch am schlechtesten bewertet.

Wichtig sei es, schrittweise die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen. Peterhänsel nannte dabei Bereiche, bei denen sich der Arbeitsmarkt als schwierig darstelle. Er erwähnte dabei konkret Bauwesen, Digitales Verwaltungsmanagement sowie einige Aufgabenfelder bei den Stadtwerken. Es gehe auch darum, Zukunftsperspektiven nach abgeschlossener Ausbildung aufzuzeigen und eine mögliche Übernahme frühzeitig anzukündigen. Ein weiterer Schwerpunkt müsse aus seiner Sicht auf dem Gesundheitsmanagement liegen. In dem vorgestellten Maßnahmenkatalog sind dabei Angebote und Kooperationen zu physischen und psychischen Förderungen eingeplant.

Angesprochen wurde weiterhin, die Vertretungsreserven auszubauen und einen sogenannten "Springerpool" ins Leben zu rufen: Das ist eine Gruppe von Kräften, die kurzfristig bei Bedarf einspringen können. Arbeitsplätze müssen laut Peterhänsel zudem sinnvoll gestaltet sein, so unter anderem durch einfache Dinge wie höhenverstellbare Bürotische und ergonomisch anpassbare Stühle. "Dies haben wir jetzt schon veranlasst."

Entscheidend sei nun, die für all die Aktivitäten erforderlichen Führungskapazitäten sicherzustellen. Um dies auch verwirklichen zu können, benötige man in der Verwaltung neue Organisationsstrukturen, sowohl eine bereichsübergreifende als auch eine zentrale Koordination. "Eine Stärkung und ein Ausbau der vorhandenen Kapazitäten, gerade im Bereich ,Zentraler Service’, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor", sagte er. "Wir müssen uns als Dienstleister nicht nur nach außen, sondern auch nach innen präsentieren."

Um all dies umzusetzen, schlug er eine halbe Stelle zusätzlich für den Zentralbereich vor, die fürs kommende Jahr berücksichtigt werden sollte. "Es geht darum, auch künftig ein leistungsfähiger und moderner Dienstleister für die Bürgerschaft und die Unternehmen zu sein."