Wiesloch. (pol) Polizei und Feuerwehr wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 2.50 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Wiesloch gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten in der Straße "Zwischen den Wegen" hatten die Bewohner, zwei Männer im Alter von 64 und 38 Jahren sowie eine 32-jährige Frau samt ihres Vierbeiners, das Haus bereits verlassen.

Aus dem Keller drang dichter Rauch. Durch die Abteilungen Wiesloch und Frauenweiler der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Kellerbrand rasch gelöscht werden. Laut Feuerwehr brannte die Isolierung eines Warmwasserbereiters. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Wehrleute unter schwerem Atemschutz vorgehen. Durch den schnellen Einsatz konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden.

Nach weiteren Nachlöscharbeiten und der Belüftung der Räumlichkeiten konnten die 40 angerückten Ehrenamtlichen den Einsatz beenden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauerten der Polizei zufolge gestern noch an, Hinweise auf ein strafbares Verhalten gebe es bislang keine. Die Bewohner erlitten der Polizei zufolge leichte Rauchgasvergiftungen.

Eine Behandlung im Krankenhaus sei aber nicht erforderlich gewesen. Die Bewohner kamen laut Polizei bei Bekannten unter. Der Sachschaden wird auf fast 100.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass Heimrauchmelder frühzeitig vor giftigen Rauchgasen warnen. Nur durch diese frühzeitige Warnung sei ein rechtzeitiges Verlassen des Gefahrenbereichs möglich.