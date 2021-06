Wiesloch. (hds) "Ich bin sehr angetan von der Disziplin der Leute, die hier teilweise über Stunden gewartet haben", zog Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer über die am gestrigen Sonntag gestartete "Impfaktion für Jedermann" eine erste Bilanz. Bis 14.30 Uhr waren die 320 Dosen des Vakzins "Moderna" vom angereisten mobilen Impfteam verabreicht worden. Bis einschließlich Donnerstag, 17. Juni, wird das Angebot täglich für die Erstimpfung unterbreitet. Bereits kurz nach sieben Uhr hatte sich eine Handvoll Interessenten eingefunden, der Andrang wurde dann immer größer und als es um 10.12 Uhr – früher als eigentlich geplant – losging, waren die insgesamt sechs vorbereiteten Anstellstraßen gut gefüllt.

Im Foyer des Palatin war es dann deutlich ruhiger. Foto: Jan A. Pfeifer

Kurz vor 11 Uhr wurden vom städtischen Ordnungsdienst dann bereits 210 Personen, die geduldig in der Schlange ausharrten oder bereits ihren Piks bekommen hatten, gezählt. Inzwischen hatte man die ursprünglich vorgegebenen zeitlichen Slots aufgelöst und nahtlos weitergemacht. Für die kommenden Tage geht man bei den Organisatoren davon aus, dies ähnlich zu handhaben. "Dabei richten wir uns nach dem jeweiligen Andrang und bleiben somit flexibel", so Ines Adam von der Stadt Wiesloch. Los geht es heute ab 10.30 Uhr.

Voraussetzung, um das Angebot wahrnehmen zu können, war und ist in den kommenden Tagen ein fester Wohnsitz im Stadtgebiet von Wiesloch oder der Nachweis eines Arbeitsverhältnisses in der Weinstadt. Die dazu notwendigen Unterlagen wurden direkt im Eingangsbereich des Palatins überprüft, ehe es dann in einen ersten Wartebereich ging. Später wurden vom Impfteam die Daten erfasst, die ärztliche Beratung erfolgte, und dann folgte die eigentliche Impfung.

Marianne, die mit ihrem Ehemann gekommen war, und sich bereits gegen acht Uhr in vorderster Linie eingereiht hatte, brachte es auf den Punkt: "Lieber hier ein wenig Wartezeit hinnehmen als vergeblich zu versuchen, über die jeweiligen Internetportale einen Termin zu ergattern. Dies hat sich in den zurückliegenden Tagen als unmöglich erwiesen", berichtete sie. Um es etwas bequemer zu haben, hatte sie, wie auch einige andere, einen Klappstuhl mitgebracht. In die gleiche Richtung argumentierte Roman: Der 18-jährige Schüler, für den in diesem Jahr das Abitur ansteht, wollte ebenfalls nicht ständig und immer wieder vergeblich im Internet nach einem Termin suchen und auch Carmen hatte bereits negative Erfahrungen bei der Suche nach einem "offiziellen" Impftermin in einem der umliegenden Zentren gemacht.

Bei vielen, die am gestrigen Sonntag geduldig anstanden, liegen die ohne jeglichen Erfolg unternommen Versuche, auf dem klassischen Wege einen Termin zu bekommen, vor allem an der in der Vorwoche aufgehobenen Priorisierung. "Jetzt, da sich jeder anmelden kann, gibt es natürlich Engpässe und da kommt eine solche Offerte wie jetzt hier in Wiesloch gerade recht", war zu hören. Berechtigt waren und sind alle Personen ab 18 Jahren. Nik, der zurzeit das Ottheinrich-Gymnasium besucht, war in Begleitung seiner Mutter gekommen. "Wir nutzen heute die Gelegenheit, unkompliziert und ohne Anmeldung die Impfung zu erhalten", meinte er.

Seitens der Stadt waren im Vorfeld der Aktion die entsprechenden Vorbereitungen getroffen worden. In Kooperation mit dem Palatin wurden im Foyer die Impfkabinen aufgestellt, die Mitarbeiter des Bauhofs kümmerten sich um die notwendigen Absperrungen. "Wir sind hier zu acht von städtischer Seite präsent", so Hauptamtsleiterin Andrea Gärtner. Gemeinsam mit Adam und unter Federführung von Sauer liefen seit knapp zwei Wochen die Vorbereitungen – immer von der Ungewissheit begleitet, wie sich der tatsächliche Ablauf gestalten würde.

Geduld war gefragt und die war durchgängig vorhanden. Glücklicherweise hielten sich die Temperaturen am gestrigen Sonntag in erträglichen Grenzen. Für die kommenden Tage ist allerdings mit Hitze zu rechnen. "Wir planen, mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr dann Wasserflaschen verteilen zu lassen", kündigte Gärtner an. Schon früh hatten sich die städtischen Mitarbeiter darum gekümmert, zahlreiche Absperrbänder anzubringen und Pfeile am Boden anzubringen, um somit die "Anstellrichtung" zu markieren. Bestens funktionierte die Zusammenarbeit mit dem Palatin. "Wir hatten ja bereits vor einigen Wochen die Gelegenheit, bei der Sonderaktion für Ältere entsprechende Erfahrungen zu sammeln", so Sauer.

Im Innenbereich ging es ruhig und ohne Hektik zu. Nach dem Piks wurde in einem eigens eingerichteten Ruhebereich die Gelegenheit genutzt, sich nach der Impfung noch 15 Minuten niederzulassen. Vom 25. bis einschließlich 29. Juli steht die Zweitimpfung auf dem Programm. Zugelassen ist dann nur der Personenkreis, der jetzt die Erstimpfung erhalten hat. Wie von einem der Ärzte zu erfahren war, wird es dann auch die Möglichkeit geben, sich den digitalen Impfpass ausstellen zu lassen.

Info: Bis Donnerstag wird die Impfaktion fortgesetzt. Die Zeitfenster für jeweils rund 100 Interessierte Montag bis Mittwoch, jeweils 10.30 Uhr, 12 Uhr und 13.30 Uhr sowie am Donnerstag, um 12 Uhr und um 13.30 Uhr.