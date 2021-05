Von Sophia Stoye

Frauenweiler. Die Jugendlichen in Frauenweiler wollen einen Ort zum Treffen haben – das ist schon seit Monaten klar. Lange hielten sie sich nämlich an der dortigen Grundschule auf, allerdings kam es immer wieder zu Konflikten mit den Anwohnern. Nun muss ein neuer Standort her.

"Die Jugendlichen wollen einen Platz zum Feiern, Musik hören, Abhängen", sagte Wieslochs Streetworker und Verantwortlicher für mobile Jugendarbeit Roberto Di Natali in der letzten Jugendgemeinderatssitzung. Zwei Jugendforen fanden bereits statt, bei denen sich die Jugendlichen sowie Vertreter von Verwaltung und Jugendgemeinderat Gedanken über mögliche Standorte gemacht hatten.

Der Standort am Grumbwiesenweg hinter der Brücke über die B3 ist der eindeutige Favorit. Das Gelände liegt allerdings in einem Naturschutzgebiet, das macht die Sache kompliziert. Foto: Pfeifer

"Von fünf angedachten Standorten bleiben zwei übrig", teilte der Streetworker mit. In Frage komme zum einen ein Platz im Westen Frauenweilers am Grumbwiesenweg hinter der Brücke über die B3. Der Standort sei außerhalb vom Ortskern, aber dennoch sowohl vom Süden als auch vom Norden Frauenweilers aus gleich gut zu erreichen. "Das ist ein sehr schönes Gelände, man fühlt sich wie zu Hause", meinte Di Natali.

Zudem führe ein guter Weg dorthin, der auch beleuchtet sei, "das war uns wichtig". Und vor allem gefalle der Platz nicht nur der Stadtverwaltung am besten, sondern auch den Jugendlichen. Allerdings gibt es auf dem Gelände dem Jugendarbeiter zufolge weder Strom noch eine Möglichkeit, einen Internetzugang einzurichten. Allerdings merkte Jugendgemeinderätin Sara Lee Holzmeier an, dass man dort einen guten Mobilfunkempfang habe und somit über die mobilen Daten ins Internet könne.

Zudem werde auch eine Feuerstelle – wie von den Jugendlichen gewünscht – nicht möglich sein, da sich der Platz zu nah am Wald befinde. Aber viel eher spreche gegen das Gelände seine Lage insgesamt: "Der Platz liegt mitten in einem ,Natura 2000’-Naturschutzgebiet", so Di Natali: Um dort etwas bauen zu können, müsse man erst einen Antrag ans Regierungspräsidium in Karlsruhe stellen. "Ich glaube nicht, dass wir damit durchkommen", meinte der Streetworker, derzeit prüfe die Stadtplanung, ob ein Antrag überhaupt sinnvoll sei. "Wenn wir glauben, dass wir gute Karten haben, dann machen wir es", sagte Di Natali.

Der zweite mögliche Jugendtreff-Standort liegt im Norden Frauenweilers, genauer gesagt im Sandpfadweg nahe dem dortigen Tennisclub. "Ich finde den Standort nicht so toll, weil eine Tankstelle und ein Supermarkt in der Nähe sind", meinte der Jugendarbeiter, "das wäre eher ein Kompromiss".

Denn trotz der guten durchgehenden Beleuchtung des Geländes und einem theoretischen Strom- und Internetzugang ist der Standort auch bei den Jugendlichen nicht am beliebtesten. Gegen das Gelände spricht laut dem Streetworker außerdem die für Jugendliche aus dem Süden des Ortes ungünstige Lage und auch dort in der Nähe des Industriegebietes gibt es Anwohner, die sich gestört fühlen könnten. Zuletzt sei auch die fehlende Natur in der Umgebung kein Pluspunkt.

Die anderen drei Standorte – der Grünwiesenplatz neben dem Kindergarten, eine Fläche im Süden des Ortes und eine in der Nähe der Grundschule – kommen für die Jugendlichen und die Stadtverwaltung nicht in Frage. Entweder ist der Standort Di Natali zufolge wie der im Süden zu weit weg vom Ort oder es drohen die gleichen Konflikte wie auch schon an der Grundschule.

Momentan recherchiert der Streetworker nach Drittmitteln zur Finanzierung des Jugendtreffs, "das gestaltet sich aber schwierig", so Di Natali. Zudem stehe er in Kontakt mit dem Verein Freifunk Rhein-Neckar, der im Bereich des Jugendtreffs einen freien Internetzugang einrichten will. "Der Verein übernimmt die rechtliche Verantwortung und die Kosten, im Gegenzug will man ein Projekt mit den Jugendlichen auf die Beine stellen", so der Streetworker.

Sobald die Örtlichkeit feststeht, will der Jugendarbeiter ein Bürgerforum mit Jugendlichen, Stadtverwaltung und Eltern organisieren, bei dem die Beteiligten in einen konkreteren Meinungsaustausch gehen können.