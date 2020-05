Energieeffizienzstandards waren das Thema: In der jüngsten Sitzung des Wieslocher Rats war die persönliche Anwesenheit nicht mehr erforderlich, die Abstimmung konnte auch per Videotelefonie (im Bild ist Dr. Gerhard Veits, Grüne, zugeschaltet) stattfinden. Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Für kommende Neubaugebiete und Projekte der Stadtentwicklung wird es künftige festgelegte Standards geben. Dafür sprach sich Wieslochs Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig aus. Die jetzt festgelegte Regelung gilt für alle Maßnahmen, für die ein Bebauungsplan aufzustellen ist.

Künftig werden für alle Projekte individuelle Energiekonzepte entwickelt, Mindestanforderungen für die Energiestandards in den jeweiligen Gebäuden festgelegt, die sich je nach der Größe unterscheiden, und Solarenergie soll auf mindestens 50 Prozent der Gebäude-Grundflächen eingesetzt werden.

Von der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft "Ebök" war dazu eine entsprechende Basis erarbeitet worden, die Ulrich Rochard im Gemeinderat vorstellte. Ein wichtiger Punkt ist dabei der sogenannte "Autarkiegrad". Darin wird geregelt, wie groß der Deckungsgrad der im jeweiligen Baugebiet genutzten Energien aus lokalen, erneuerbaren Quellen sein soll. Für Wiesloch hat das Büro einen Wert von 50 Prozent vorgeschlagen. "Es ist wichtig, künftig so weit wie möglich auf fossile Energien zu verzichten und sich zudem unabhängig von der Atomkraft zu machen", so Rochard. Zudem müsse darauf geachtet werden, so zu planen, dass möglichst wenig Energie überhaupt zum Einsatz komme. "Es ist ein anspruchsvolles Paket, dies gilt es nun, mit Leben zu erfüllen."

Grundlage für das präsentierte Papier war der Beschluss des Gemeinderats im Vorjahr (Antrag der SPD-Fraktion mit Ergänzungen von den Grünen), für Wiesloch bis zum Jahre 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Da dieses Ziel Auswirkungen auf alle künftigen Aktivitäten hat, wurden nunmehr die Standards entwickelt und positiv beschieden. Wie Harald Schneider vom Fachbereich Bauen, Technik und Umwelt der Stadt betonte, gelten die nunmehr festgelegten Standards für alle Wohngebiete, Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn die geforderten Auflagen "übererfüllt" sind.

"Wir müssen aber auch Abweichungen mit einkalkulieren", so Dr. Fritz Zeier, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Denn die Anforderungen an die Verwaltung stiegen und auch Krisensituationen wie die derzeitige gelte es zu berücksichtigen.

Im Februar dieses Jahres war das Thema in einem Workshop des Gemeinderats auf der Tagesordnung. Besprochen wurden die energetische Bauleitplanung, die verschiedenen Energiestandards für Gebäude, Wärmeversorgung und erneuerbare Energien. Die dazu eingegangenen Stellungnahmen wurden vom Büro "Ebök" in die Empfehlung mit eingebaut. Schwerpunkt in dem vorgelegten Papier sind Baugebiete mit Mehrfamilien- oder Reihenhäusern.

Von Verwaltungsseite wurden fast alle Anregungen übernommen, aus Kostengründen hat man sich lediglich gegen den Vorschlag "Einbau von Wohnungs-Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung" ausgesprochen. Bezüglich der Flächen für Solaranlagen führte Rochard aus, es müssten dabei die tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. "Bei Satteldächern beispielsweise ist eine hundertprozentige sinnvolle Nutzung nicht möglich, da ein Teil des Daches im Schatten liegt", gab er zu bedenken.

Dr. Gerhard Veits (Die Grünen) stellte zusätzliche, ergänzende Anträge. Zugestimmt wurde dem Vorschlag, eine Konzeption zu entwickeln, wie eine strategische Neuausrichtung hinsichtlich der Nutzung von Fernwärme aussehen könnte. "Es geht dabei um ’grüne’ Fernwärme", fügte er hinzu. Nicht durchsetzen konnte sich seine Fraktion damit, für jedes Baugebiet ein Energiekonzept erarbeiten zu lassen, und auch der beantragte Effizienzwert "KfW 40" für alle Baugebiete fand keine Mehrheit. Dieser Wert ist ein Orientierungsmaßstab für energiesparende Gebäude. Markus Grimm (CDU) hatte für seine Fraktion beantragt, Flächen mit unter 900 Quadratmetern Grundstücksgröße insgesamt aus dem Projekt auszuklammern, dies wurde mehrheitlich abgelehnt.

Nach dem jetzt erfolgten Beschluss wird die Verwaltung parallel zu den laufenden Projekten Möglichkeiten erarbeiten, wie die dann geltenden energetischen Standards in die Praxis übertragen werden können. "Dies gilt für Bebauungspläne, Regelungen in städtischen Verträgen, aber auch bei Kaufverträgen", sagte Schneider. Nicht unerwähnt lassen wollte er die Tatsache, dass sich die Komplexität der Planverfahren, und dies zusätzlich zu den übrigen Anforderungen des Baulandmanagements, weiter erhöhen werde.

"Wir haben künftig einen höheren Kontroll- und Prüfungsbedarf, der bei und nach der Realisierung der Projekte entsteht", gab er zu bedenken. Insgesamt sei sowohl für den privaten Bauträger als auch für die Verwaltung mit einem höheren Zeit-, Personal- und Finanzaufwand zu rechnen.