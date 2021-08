Wiesloch. (hds) "Wir sind gut vorbereitet und starten mit Optimismus in unser Herbst- und Winterprogramm." So fasste die Leiterin der Volkshochschule Südliche Bergstraße, Annette Feuchter, die anstehenden Aktivitäten der Einrichtung in den kommenden Monaten zusammen.

In den Bereichen "Politik – Gesellschaft – Umwelt", bei "Kultur – Gestalten", dem Thema "Gesundheit", dem Sprachenbereich sowie bei "Arbeit und Beruf" ist die zur Verfügung stehende Auswahl wieder groß. Hinzu kommen Kurse für Kinder und Jugendliche, die ältere Generation wird unter "VHS ab 60" angesprochen und auch die Kinder- und Jugendkunstschule bietet wieder interessante Angebote.

Neu diesmal: Es gibt kein gedrucktes Programmheft. "Wir haben bewusst darauf verzichtet und bieten daher unser Programm, das am 13. September startet, online an und dies seit dem 1. August", informierte Feuchter in einem Pressegespräch in den Räumlichkeiten der VHS in der Wieslocher Ringstraße.

Ziel sei es, flexibel zu agieren, um sich so auf die tatsächlichen Gegebenheiten in Sachen Pandemie entsprechend einstellen zu können, so Feuchter. Allerdings stehe man nach wie vor telefonisch zur Verfügung, um entsprechend zu beraten. Die Angebote selbst sind zeitlich aufgeteilt. So werden Kurse von September bis Dezember in einer ersten Phase angeboten, Schritt zwei folgt dann im Januar. "Wir hatten die Idee, unterschiedliche Buchungsmöglichkeiten anzubieten", erläuterte die VHS-Leiterin. Für all jene, die sich sofort entschließen, geht es in ein paar Wochen los, für andere, die die Entwicklung abwarten möchten, besteht demnach die Möglichkeit, später einzusteigen.

Klar definiertes Ziel ist es, die Präsenzveranstaltungen wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. "Das ist für unser Klientel von großer Bedeutung, geht es doch darum, die persönliche Begegnung untereinander und mit den Dozentinnen und Dozenten wieder zu verstärken", betonten Melissa Rakowski, für den Gesundheitsbereich zuständig, und Petra Jurkewitz (VHS ab 60). Zwar sei der Online-Bereich in den zurückliegenden Monaten immer weiter ausgebaut und perfektioniert worden, der persönliche Kontakt sei allerdings immens wichtig. Gerade Aktivitäten im Freien stünden hoch im Kurs. "Wir haben doch vielen die Region nähergebracht, beispielsweise durch mobiles Agieren wie Radfahren", sagte Feuchter.

Beim Personal habe es laut Feuchter zwar eine gewisse Fluktuation gegeben, jedoch sei durch neu Hinzugekommene kein Engpass entstanden. "Wir haben derzeit in unserem gesamten Betreuungsbereich rund 300 Kursleiterinnen und Kursleiter und können somit alles gut abdecken", so Feuchter. Man sei mutig und zuversichtlich, interessante Veranstaltungen in Präsenz anzubieten. Mit im Mittelpunkt stehen dabei Kooperationsveranstaltungen mit anderen Einrichtungen. So unter anderem die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und Buchhandlungen bei Lesungen. Aber auch die interaktive Teilnahme steht online an, so unter anderem zum Komplex "Nachhaltigkeit".

Als einen wichtigen Punkt nannte Annette Feuchter die Möglichkeit, Räumlichkeiten in der leer stehenden Gerbersruhschule zu nutzen. Dort werden insgesamt 13 Räume, in erster Linie für den Sprachunterricht, genutzt. Man fühle sich dort sehr wohl, es handle sich um eine optimale Lösung, die zudem zentral gelegen sei. Künftig sieht man eine verstärkte Kooperation mit Schulen, um so gemeinsame Aktionen planen zu können. "Wir möchten dabei unsere Kompetenz mit einbringen", sagte die VHS-Leiterin.