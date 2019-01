Wiesloch. (hds) Céphas Bansah kam mit Krone und buntem Gewand und sorgte somit für einen echten Farbtupfer beim Neujahrsempfang der TSG Wiesloch. Bansah, seines Zeichens "König von Ghana", war der Überraschungsgast in der Vereinsgaststätte am Sportplatz. Das majestätische Oberhaupt der etwas mehr als 200.000 Einwohner umfassenden Gruppe der Hohoe Gbi Traditional Ghana hatte dabei gar keine lange Anreise - lebt der König doch gemeinsam mit seiner deutschen Frau in Ludwigshafen-Mundenheim. "Wir haben in diesem Jahr als Ehrengast mal keinen Sportler eingeladen", ließ Manfred Walter vom Vorstandsteam der TSG durchblicken. Eine private Begegnung mit Bansah vor nahezu 17 Jahren habe dazu geführt, dass der Kontakt bis heute nicht abgerissen sei.

Der König, der vor vielen Jahren im Rahmen eines Austauschprogramms nach Deutschland gekommen war und sich hier bis zum Kfz-Meister hatte ausbilden lassen, berichtete eloquent über sein Leben und wie er aus insgesamt 73 (!) Geschwistern - sein Vater hatte zwölf Frauen - als Kandidat für den Thron auserwählt worden war. Auch gab er einen Einblick in sein Engagement für sein Heimatland Ghana, das er durchschnittlich achtmal im Jahr besucht. So kümmert sich Bansah um die Wasserversorgung, mit der ein spürbarer Rückgang der Kindersterblichkeit erreicht worden sei. Unterhaltsam erzählte der König über den Bau von Schulen und Brücken und lobte in diesem Zusammenhang auch das Engagement Deutschlands.

"Die TSG ist ein weltoffener Verein, wir haben immerhin 15 Nationen, die sich hier bei uns in unterschiedlichen Sportarten betätigen", erklärte Manfred Walter dem Gast, der demnächst seinen 71. Geburtstag feiern kann. Beim Neujahrsempfang der TSG in Wiesloch wurde er von seiner Frau begleitet, die ihn bei seiner helfenden Arbeit für sein Heimatland unterstützt.

In seinem Jahresrückblick hob Walter einige Ereignisse aus dem vergangenen Jahr hervor, so die Sportlerehrung der Stadt - ein Drittel der ausgezeichneten Sportler kam aus den Reihen der TSG. Der Vorsitzende verwies auf die Inklusion sowie die Teilnahme des Handballteams "Wiesel" an den Special Olympics in Kiel. 21 Sportarten werden bei der TSG angeboten, fast 180 Übungsleiter waren in rund 19.000 Übungsstunden aktiv, wie Walter ausführte, nicht eingerechnet die Zeit bei Wettkämpfen und Spielen.

In Richtung Rathaus ging Manfred Walters Bericht über die "seit Jahren bestehenden Sportstätten-Probleme" in der Stadt. "Wir haben jetzt, aufgrund des Neubaus der Gemeinschaftsschule, eine verschärfte Situation", merkte er an. Nach Fertigstellung der Schule kämen immerhin 400 neue Kinder hinzu, für die Sportunterricht angeboten werden müsse. "Ich muss fragen, warum nicht bei der Planung des Schulneubaus an dieser wichtigen Aufgabe gearbeitet wurde", kritisierte er. Und: "Die Verwaltung sollte in dieser Sache noch einen Gang hochschalten", wünschte sich das TSG-Vorstandsmitglied, dass möglichst schnell eine Lösung gefunden wird.

Finanziell sei das Vorjahr schwierig gewesen. Lediglich durch eine sparsame Vereinspolitik habe man rote Zahlen verhindern können. "Aber wir kamen nicht darum herum, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen", so Walter. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt fehlten erforderliche Zuschüsse. Bürgermeister Ludwig Sauer konterte, "paradiesische Zustände" in Sachen Gelder könne er nicht versprechen. Er warb um Verständnis für die finanzielle Situation der Stadt. Umso wichtiger sei es, dass viele Aufgaben von den Vereinen und speziell von der TSG übernommen würden. "Was wir nicht leisten können, erledigen viele Ehrenamtliche", lobte Sauer, der zudem die hervorragende Inklusionsarbeit mit dem Handballteam "Wiesel" ansprach. Anerkennende Worte fand er auch für das Engagement außerhalb der Hallen und Sportplätze, etwa die Teilnahme an "Wein und Markt".

Stefan Fürstenau (Mi.) wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Manfred Walter und Ann-Kathrin Pfeifer gratulierten. Foto: Pfeifer

Manfred Walter konnte dann Stefan Fürstenau die Urkunde für dessen Ehrenmitgliedschaft überreichen. Fürstenau trat 1978 der TSG bei, war 28 Jahre lang Übungsleiter und ist seit 1985 Chef der Badmintonabteilung. Zehn Jahre war er stellvertretender TSG-Vorsitzender (von 2005 bis 2015) und ist seit 2005 bis heute Beisitzer im Vorstand.

Beim Ausblick auf das laufende Jahr erwähnte Walter den Stadtlauf am 28. April, der diesmal teilweise auch durch die Innenstadt führen wird. "Wie setzen damit die bereits seit Längerem diskutierte Streckenführung um."