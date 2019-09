Der "Heka energy HandballCup" in der Wieslocher Stadionhalle bot den Zuschauern spannende Spiele (im Bild die Partie der JSG Mundenheim/Rheingönheim in den schwarzen Trikots gegen den TSV Birkenau. Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (hds) Handball vom Feinsten wurde in der Stadionsporthalle in Wiesloch geboten. Bereits zum vierten Mal wurde in der Weinstadt der "Heka energy HandballCup" ausgespielt. Auf Initiative der Sportregion Rhein-Neckar wurde dieser Wettbewerb ins Leben gerufen, der, so die ursprüngliche Planung, Jahr für Jahr in einer anderen Stadt stattfinden sollte. Doch bereits bei der Premiere erwies sich die Handball-Abteilung der TSG Wiesloch als perfekter Gastgeber, die Organisation klappte hervorragend und auch die Gegebenheiten in der Halle erwiesen sich als ideal. Die logische Folge: Seit 2016 darf sich die TSG als perfekter Betreuer für das anspruchsvolle Turnier mit weiblichen und männlichen B-Jugendmannschaften beweisen.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der Qualifikationen, ehe es einen Tag später so richtig ernst wurde. Bei den jungen Damen setzte sich im Finale die favorisierte Mannschaft aus Ketsch mit einem deutlichen 22:6 gegen Bensheim/Auerbach durch, während es bei den Jungs durchaus eine Überraschung gab, konnte sich doch die SG Pforzheim/Eutingen mit 16:12 gegen den hoch gehandelten Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen behaupten. Angereist waren Teams aus dem Badischen Handballverband, aber auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz.

Bereits in der spannenden Qualifikationsrunde am ersten Tag kamen die Besucher in der Stadionsporthalle voll auf ihre Kosten. Viele Zuschauer hatten sich eingefunden, um anzufeuern und Daumen zu drücken, damit "ihr" Team es für den Finaltag packt. In erster Linie war es das Vereins- und familiäre Umfeld, das lautstark unterstützte. Aber auch handballinteressierte Jugendliche hatten den Weg in die Halle gefunden.

"Wir sind an diesem Wochenende mit 50 Helfern am Start", erklärte Harald Sauter, der gemeinsam mit Matthias Baust die Handballabteilung der TSG leitet. Viele organisatorische Dinge galt es zu erledigen, die Teams und Fans wollten ja auch entsprechend verköstigt werden. Ursprünglich war einmal angedacht worden, das Turnier in den Terminkalender des Winzerfests zu integrieren. "Das klappt aber nicht, da wir selbst in Wein und Markt eingebunden sind", so Sauter. So wird es auch künftig beim Termin am ersten Septemberwochenende bleiben.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann schaute gemeinsam mit Weinkönigin Verena und Weinprinzessin Maria vorbei. Er hatte bereits im Vorfeld seine Freude zum Ausdruck gebracht, dass das Turnier sich zu einer Traditionsveranstaltung entwickle. "Mein Dank gilt der Sportregion Rhein-Neckar, die auf uns setzt, aber vor allem den fleißigen Helfern der TSG Wiesloch, die für einen reibungslosen und erlebnisreichen Ablauf sorgen."

Der TSG-Vorsitzende Manfred Walter äußerte sich ebenfalls zufrieden, allerdings mit einer kleinen Einschränkung: "Schade, in diesem Jahr konnten wir kein Mädchen-Team stellen, aber im nächsten Jahr sind wir wieder am Start." Die weibliche B-Jugend hatte im Vorjahr über die Qualifikation die Endrunde und sogar das Finale erreicht, das dann auch noch gewonnen werden konnte.

Mit dabei, längst als fester Programmpunkt, war am Sonntag auch das Inklusionsteam der TSG, die "Wiesel". Zu dem Einlagespiel waren zahlreiche prominente Handballer gekommen, um in einem gemischten Team auf der Platte zu stehen. Mit dabei unter anderem Christian Zeit, einst bei den Rhein-Neckar Löwen aktiv und Mitglied des Weltmeisterteams von 2007, Marc Nagel, der Trainer von Nußloch und ebenfalls mal bei den Rhein-Neckar Löwen am Ball, sowie Handball-Legende Uli Roth aus Leutershausen. Das Ergebnis war sekundär. "Ich glaube, es ging 9:10 aus, aber bei solchen Partien spielen wir immer unentschieden", meinte humorvoll die Trainerin der "Wiesel", Jutta Wallenwein, im Anschluss an die Begegnung.