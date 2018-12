Wiesloch. (hds) Der vorweihnachtliche Klassiker "Musical meets Rock" im Staufersaal des Palatins, seit Jahren fester Bestandteil im Veranstaltungskalender, bot vor ausverkauftem Haus die erwartete Vielfalt. Mit dabei: das SAP-Sinfonieorchester unter der Leitung von Johanna Weitkamp, das mit überzeugender Wucht und doch mit instrumentalem Feingefühl den Abend eröffnete. Die beiden Sänger Sascha Krebs und Rainer Kraft als Garanten für ein mit Gespür ausgearbeitetes Programm hatten sich stimmgewaltige Verstärkung zur Seite geholt. Da war zum einen Carolin Fortenbacher, hauteng gewandet, die sich als "Donna" in der deutschen Erstaufführung des Musicals "Mamma Mia" in Hamburg gesangliche und tänzerische Meriten erworben hat, zum anderen durfte Travestiestar Céline Bouvier aus Mannheim, in buntem Outfit erschienen, nicht fehlen. Mit dabei auch Vanessa Kraft und die begeisternde A-cappella-Truppe "Artverwandt", für die erkrankte Julia Berger war Marie Trabant eingesprungen.

In diesem Jahr hatten Krebs und Kraft zum tragenden Thema "Musical meets Rock" den Untertitel "Movie Star Edition" eingebaut und so erklangen Melodien aus der Filmgeschichte. Die Moderation übernahm in bekannt lockerer Art erneut Alexandra Philipps. Einen Ausflug in die Karibik unternahm das Sinfonieorchester mit "Conquest of Paradise", dem Titel, den Vangelis für den Streifen "1492 - Eroberung des Paradieses" komponiert hatte. Céline Bouvier intonierte den Radiohead-Song "Creep" mit der gesamten Bandbreite ihrer Stimme: zunächst schrill, um dann zu tragenden, ja tiefen Elementen zu wechseln. Dann huschten die "Glorreichen Sieben" über die überdimensionalen Leinwände, das Orchester spielte dazu Ausschnitte aus dem Soundtrack des Western-Klassikers, komponiert von Elmer Bernstein. Carolin Fortenbacher blieb es vorbehalten, teilweise auch im Duett mit Kraft, weitere Glanzlichter zu setzen.

Die Show kam bestens an: Oftmals erhob sich das Publikum von den Sitzen, um den Künstlern mit frenetischem Beifall Anerkennung zu zollen. Und so war es für viele ein erinnerungsvoller Streifzug durch Filme, die über den reinen Inhalt hinaus durch ihre Musik bekannt geworden waren. So erklangen die wilden Töne aus "Star Wars", mit Leidenschaft vom SAP-Sinfonieorchester dargeboten, und bei dem unvergessenen "Spiel mir das Lied vom Tod" griff Dirigentin Weitkamp gar selbst zur Mundharmonika, um den mahnend-schwermütigen Beginn des Titels anzustimmen. Besonders gelungen: eine hervorragende Verschmelzung klassischer Mozart-Melodien mit dem Falco-Hit "Rock me Amadeus", in dem auch die siebenköpfige Band um Chef Martin Preiser mehr als nur musikalisches Beiwerk war.

Als im Vorjahr der Song "Ich war noch niemals in New York" bei "Musical meets Rock" erklang, traf dies noch auf Rainer Kraft zu. Inzwischen hat er die Reise über den großen Teich hinter sich, nahm er doch am "New York Marathon" teil (die RNZ berichtete) und hatte dafür nicht nur elf Monate trainiert, sondern auch elf Kilogramm abgespeckt. "Ich bin jetzt wieder in der Aufbauphase", meinte er scherzhaft, ehe der Udo-Jürgens-Titel, gemeinsam mit dem Publikum, eine stimmgewaltige Wiederholung erfuhr. "Movie Star" erklang, ehe in einem großen Block "Artverwandt" überzeugende A-cappella-Kostproben ablieferten.

Mit Ehefrau Vanessa, als "Kraft & Kräftin" auftretend, erzeugte Rainer mit dem Titel "Shallow" aus dem Film "A Star is born" Gänsehautfeeling und Sascha Krebs blieb es vorbehalten, mit "The Show must go on" von Queen die ohnehin gute Stimmung noch weiter anzuheizen. Ruhiger ging es bei "Music" zu, ehe Céline Bouvier, im schrill-leuchtenden Kostüm, ihre Version der "Rocky Horror Picture Show" ablieferte. Zum Led-Zeppelin-Klassiker "Stairway to Heaven" schwenkten dann die Besucher nochmals die auf den Sitzen platzierten kleinen Lämpchen.

Viel los auf der Bühne, eine gelungene Mischung orchestraler und gesanglicher Höhepunkte, überzeugende Künstler und ein Publikum, das mit Begeisterung und Beifall nicht geizte. Die Wiederholung ist längst terminiert, am 7. Dezember 2019 heißt es erneut "Musical meets Rock".