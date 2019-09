Wiesloch. (rö) "Die Jugend ist die Basis für uns alle", sagt Lothar Bauder. Deshalb bündeln Wieslochs Fußballvereine jetzt ihre Kräfte und gehen in der Jugendarbeit einen gemeinsamen Weg: Der VfB Wiesloch, die SpVgg Baiertal und der FC Fortuna Schatthausen haben für ihre C-, B- und A-Junioren eine Jugendspielgemeinschaft ins Leben gerufen. Das gemeinsame Kind hat zwar noch keinen Namen und auch noch keine einheitlichen Trikots, hat aber aus Sicht der Verantwortlichen seit dem Trainingsbeginn im Juni trotzdem einen guten Start hingelegt, wie Bauder (Schatthausen), Alexander Hadek (Baiertal), Dirk Hofer und Tim Waibel (beide Wiesloch) jetzt im Gespräch mit der RNZ aufzeigten. Zumal FC Fortuna und die Spielvereinigung schon seit 2003 erfolgreich in der Jugendarbeit kooperieren.

Zusammen stark: die jungen Fußballer der neuen Jugendspielgemeinschaft der Wieslocher Fußballvereine. Fotos: Pfeifer

Natürlich musste vorab bei den jungen Fußballern und ihren Eltern Überzeugungsarbeit geleistet werden. "Es sind kaum Kinder abgesprungen", sagt Hadek, "die Trainer sagen, es läuft", ergänzt Waibel. Es habe schon Vorbehalte gegeben, erklärt Bauder, "aber die waren nach dem ersten oder zweiten Training passé". Dirk Hofer setzt darauf, "dass wir das weiter gut hinbekommen", dann könne man sich auch sportliche Ziele setzen. Insgesamt spielen über 120 Jugendliche in der neuen Spielgemeinschaft, betreut von einem guten Dutzend Trainer. Die A-Jugend tritt aktuell in der Landesliga an, B- und C-Junioren in der Kreisliga, dazu kommt jeweils eine zweite Mannschaft.

Allein hätte das keiner der Vereine stemmen können, "es reicht oft für zwei Mannschaften nicht mehr aus", so Bauder, dann fallen viele der jungen Sportler durchs Raster, weil sie für die erste Mannschaft nicht stark genug sind. "Wir wollen aber allen ein leistungsgerechtes Fußballangebot machen", sagt Hofer. Und dabei auch die Sportstätten optimal ausnutzen: "Wir können die Sportplätze der Vereine aufteilen und sind flexibler", sagt Waibel. Bestes Beispiel: Während der Sanierung des Kunstrasenplatzes am Dämmelwald konnte man nach Baiertal und Schatthausen ausweichen.

Ein Grund, dass die Vereine heute weniger Nachwuchs als früher haben, liegt aus Sicht der Verantwortlichen in unmittelbarer Nachbarschaft: "Die von Anpfiff ins Leben getragenen Vereine nehmen uns Spieler weg", sagt Lothar Bauder. "Was hier an Talentförderung gemacht wird, ist zu viel", ergänzt Dirk Hofer. "Das geht an die Substanz der anderen Vereine." Diese brauchen ja nicht nur Spieler, die irgendwann in der ersten Mannschaft kicken, sondern auch Ehrenamtliche, die sich meist nur dann im Verein engagieren, wenn sie vorher länger für ihn gespielt haben.

Apropos: Eine Alte-Herren-Mannschaft bekommt noch jeder der drei Vereine zusammen, hier sind noch keine Spielgemeinschaften notwendig. "Das würde auch eher nicht funktionieren", sagt Alexander Hadek mit einem Schmunzeln.