Wiesloch. (zlb) Am Freitag, 24. Januar, erscheint das neue Kursheft der Volkshochschule Südliche Bergstraße für das Frühling- und Sommersemester 2020. Wie Leiterin Dr. Annette Feuchter im Gespräch mit der RNZ betonte, kann man bei der VHS im neuen Semester wieder attraktive und interessante Kurse in allen Fachbereichen buchen. So ist zum Beispiel das Angebot im Fremdsprachenbereich mit rund 20 verschiedenen Sprachen reich bestückt. Die VHS ab 60 wartet mit einem vielseitigen Kulturprogramm auf und außerdem mit Kreativ- und Gesundheitskursen, vorwiegend für die ältere Generation. Von der Abteilung "Kunst und Kultur/Gesundheit und Wellness" wird im Folgenden noch die Rede sein, ebenso vom Bereich "Arbeit und Beruf" und "Allgemeinbildung". Auf die übrigen Fachbereiche gehen wir in einem gesonderten Artikel ein.

Beim Gespräch mit der RNZ stellte Dr. Feuchter auch die neue Fachbereichsleiterin Melissa Rakowski vor. Nachdem ihr Vorgänger Ulrich Laier in Rente gegangen ist, verantwortet sie nun die Abteilung "Kunst und Kultur/Gesundheit und Wellness". Die gebürtige Berlinerin kam mit ihren Eltern nach Baden-Württemberg und hat inzwischen, wie sie betont, das Bundesland im deutschen Südwesten kennen und lieben gelernt. Nach einem Studium der Gesundheitsförderung absolvierte sie verschiedene Berufspraktika im Bereich der Volkshochschulen und befasste sich als Junior-Referentin beim Verband der Volkshochschulen Baden-Württemberg in Stuttgart mit den unterschiedlichen Bildungsbereichen dieser Einrichtung. "Nun möchte ich die Arbeit an der Basis kennenlernen und freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe", sagte sie.

Annette Feuchter wies auf einige Neuheiten im Programmheft hin. Bei der "Jungen VHS" kann man an Bewegungs- und Konzentrationsübungen teilnehmen, seine Prüfungsängste überwinden, das Lernen "organisieren" und sich gründlich aufs Abitur vorbereiten. Beim "Familientreff" geht es mit Esel- und Lamawanderungen hinaus in die Natur oder es wird für Ostern und für den Muttertag gebastelt. Unter dem Motto "Gesellschaft/Heimatkunde" werden interessante Führungen durch die Tongrube und den Steinbruch in Nußloch und eine Exkursion auf die Sandhausener Düne angeboten.

Auch das Programm der "Kikusch", der Kinder- und Jugendkunstschule, verdient besondere Beachtung. "Kunst und Kultur" ganz allgemein wartet diesmal mit einer Druckwerkstatt auf und wer möchte, kann sein Talent beim Töpfern und bei der Herstellung von Schmuck erproben. Die Bereiche Instrumentalunterricht und Fotografie – diesmal auch mit Nacht- und Sportfotografie – sind ebenfalls sehr gut aufgestellt.

Das Angebot unter dem Titel "Gesundheit und Wellness" fasst die unterschiedlichsten Bereiche zusammen. Beim Kochen werden unter anderem vegetarische und vegane Ostermenüs vorgestellt und erprobt, über Achtsamkeit und Stressbewältigung geht es hin zu den verschiedenen Formen von Yoga, "Body-Fit" und Feldenkrais, um nur einige wenige Möglichkeiten zu erwähnen, die für die Ertüchtigung von Körper und Seele angeboten werden.

Nicht vergessen werden soll der Bereich der allgemeinen beruflichen Bildung. Großen Zuspruch findet hier die Führungskräftewerkstatt mit ihren aufeinander aufbauenden Modulen. An anderer Stelle wird gezeigt, wie man Bewerbungsunterlagen erstellt und präsentiert oder bei der Moderation von Workshops und Besprechungen erfolgreich vorgeht. Für Frühaufsteher (Beginn: 7 Uhr) sind Intensivkurse gedacht, in denen die Anwendung von verschiedenen Office-Programmen erlernt werden kann. Und schließlich wird das "Xpert Business"-Programm für Buchführung auch wieder als Online-Seminar zum Lernen daheim angeboten.

Dies sind nur einige wenige Beispiele aus dem über 150-seitigen Kursheft der VHS Südliche Bergstraße, das ab dem Wochenende im VHS-Zentrum (Ringstraße 1), in den Rathäusern der Mitgliedsgemeinden, in Geschäften, Banken und anderen öffentlichen Einrichtungen zum kostenlosen Mitnehmen ausliegt. Beratung, Auskunft und Anmeldung sind unter www.vhs-sb.de oder telefonisch unter 0 62 22/9 29 60 möglich.