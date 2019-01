Die junge Gerda (re.) gerät in den Bann der Schneekönigin, die ihr Herz vereist. Am Ende siegt natürlich trotzdem die Liebe. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (jbü) Passend zu den Schneeflocken der letzten Tage wurde im Palatin das Wintermärchen "Die Eisprinzessin" aufgeführt. Die in Lappland spielende Geschichte vom Erwachsenwerden der jungen Gerda, lose ans Märchen von Hans Christian Andersen angelehnt, gipfelt in der märchenhaften Erkenntnis, dass die Liebe letztlich immer siegt.

"’Es war einmal …’ so beginnen Märchen. Wann beginnt nur deins?" Mit dieser Textzeile aus einem der eingängigen Lieder appellierte das Kindermusical an die jungen Zuschauer, sich ihr eigenes Märchen zu erschaffen. Für die Protagonistin aus dem hohen Norden bedeutet dies, ihren Prinzen zu finden, auch wenn dieser keinem adeligen Stand angehört. Doch sie muss erst auf Irrwegen zu dieser Erkenntnis kommen, denn anfangs träumt sie noch davon, eine Prinzessin zu sein. Gerda malt sich ein Leben im Luxus aus: "Dann könnte ich jeden Tag ein anderes Kleid tragen!" Im Lied "Irgendwann" singt sie: "Irgendwann zieh ich alle in den Bann." Dies erhofft sie sich, wie in den meisten Märchen, von einem Prinzen. "Schön und stark" soll dieser dazu noch sein.

Als Tochter eines Hoteliers muss Gerda täglich kräftig mit anpacken: putzen, Koffer auf die Zimmer tragen und an der Rezeption die Gäste empfangen - all das gehört zu ihrem Tagewerk. Ihr alleinerziehender Vater scheint restlos überfordert mit der Situation und ist auf Gerdas schlauen Kopf angewiesen. Entlastung kommt mit dem neuen Hotelboy Kai, in den sich Gerda alsbald verguckt. Doch als ein mysteriöser Gast ihr anbietet, sie zur Eisprinzessin auszubilden, ist Kai schnell vergessen. Es ist die Schneekönigin, mit der sie sich auf die Reise ins ewige Eis macht - ein verhängnisvoller Fehler. Erst mit der Zeit wird Gerda bewusst, dass die Schneekönigin für ihren Reichtum einen hohen Preis zahlt: Sie hat ein Herz aus Eis. Die Monarchin ist der Ansicht, sie brauche keinen Mann an ihrer Seite. Ohnehin regiere sich das Eisreich viel leichter ohne diese ganze Gefühlsduselei. Denn "ein Herz, das man nicht hat, kann nicht weich werden". Sie ist geldgierig und beutet ihr Volk aus.

Doch Gerda will weiterhin an die Liebe glauben. Um sie als ihre Nachfolgerin gefügig zu machen, vereist die Schneekönigin Gerdas Herz. Nur wahre Liebe kann diesen bösen Zauber rückgängig machen. Es ist Kai, der sie letztlich mit einem Kuss aus dem Eispalast befreit und die Schneekönigin schmelzen lässt. So weicht auch diese Geschichte nicht von den klassischen Rollenklischees ab, die sich in den meisten Märchen findet: Der Kuss des Prinzen läutet für das Mädchen das glückliche Ende ein.

Erzählt wurde all dies vom Ensemble aus Paderborn vor einer winterlichen Kulisse, wobei vor allem der Eispalast mit seinen vielen kleinen Lichtern verzauberte. Es rieselten sogar schöne, weiße Schneeflocken auf die Bühne und machten die eisige Landschaft perfekt. Ein Raunen ging durch den Saal, als die Schneekönigin die Bühne betrat: Ganz in Weiß mit pelzbesetztem Mantel und glitzernden Schuhen zog sie die großen und kleinen Zuschauer in ihren Bann.