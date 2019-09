Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch zwei Parfumflaschen in einem Drogeriemarkt in Sinsheim. Die Parfumflaschen konnte der Ladendetektiv sicherstellen. Die Täter konnten jedoch flüchten. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis. (pol/slb) Zwei Ladendiebe machten in einem Geschäft in der Hauptstraße fette Beute.

Überfall: Am Dienstag kurz vor 12 Uhr betraten zwei unbekannte Männer in einen Laden in Wiesloch, so die Polizei. Sie gingen direkt zu den Regalen und rissen fünf Smartphones aus der Sicherung. Die zwei sagten dabei kein Wort, sondern flüchteten sie sofort in Richtung Ringstraße.

Beute: Die Handys sind mehr als 4400 Euro wert. Es handelt sich um iPhones, wie die Polizei bekannt gab.

Verfolgung: Als das Revier von der Aktion erfuhr, begann es umgehend, nach dem Duo zu fahnden – allerdings ohne Erfolg.

Die Männer beschreibt die Polizei als sportlich, schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren und etwas dunklerem Teint. Bei der Flucht trugen beide dunkle Kleidung, einer davon besaß ein Basecap und eine ärmellose Steppweste.

Wer die beschriebenen Männer eventuell gesehen hat und deren Aufenthalt kennt, soll sich beim Polizeirevier Wiesloch unter 06222/57090 melden.