Das WieTalBad in Wiesloch. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Bei sommerlich anmutendem Frühlingswetter öffnete am Donnerstag das Wieslocher "WieTalBad" seine Pforten. Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer, Schwimmbadleiter Björn Erhard und der Leiter der Stadtwerke, Rüdiger Kleemann, konnten gleich morgens um 9 Uhr eine Vielzahl von Badegästen begrüßen. Mit angenehmen 22 Grad lockten Kinder- und Familienbecken sofort die Schwimmer an, ganz Mutige wagten sich bei frischen 14 Grad auch schon ins Olympiabecken.

Das Bäderteam präsentiert zu Saisonbeginn eine ansprechende Anlage, in der der Schwimmbadbesuch einfach Spaß macht. Für das Osterwochenende gibt es eine kleine Überraschung für die jungen Badegäste: Alle Kinder, die am Sonntag oder Montag das Bad besuchen, bekommen am Eingang ein Präsent "vom Osterhasen".

Die neue Saison hält einige Neuerungen bereit: So wurde das Angebot der Mietkabinen erweitert. Es sind 18 neue Kabinen entstanden, die man für die Saison-Dauer nutzen kann, insgesamt gibt es nun über 40 Stück. Auf dem beliebten Kinderspielplatz sind zwei neue Spielanlagen entstanden. Außerdem wurde der Bolzplatz erneuert.

Ein lang gehegter Wunsch vieler Schwimmbadbesucher wurde 2018 in einer Testphase für gut empfunden: das Schwimmen vor der Arbeit am frühen Morgen. Von Juni bis August wird es an Dienstagen und Donnerstagen wieder "Frühschwimmzeiten" geben. Dazu öffnet das Bad von 7 bis 8.15 Uhr. Regulär öffnet das WieTalBad um 9 Uhr, auch schon jetzt im April. Im April, Mai und September wird das Bad um 19 Uhr schließen, im Juni, Juli und August um 20 Uhr.