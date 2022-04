Wiesloch. (hds) Mit deutlicher Mehrheit, nämlich 20 zu fünf Stimmen, hat sich Wieslochs Gemeinderat dafür ausgesprochen, für die historische Kelter am Fontenay-aux-Roses-Platz einen neuen Standort zu suchen. Zuvor hatte Anja Dahner von der Verwaltung verschiedene Varianten vorgestellt, in der auch ein Verbleib der Kelter mit eingeplant war.

In der Diskussion hatte sich die Mehrheit jedoch dafür ausgesprochen, zum Verweilen auf dem Platz eine größere Freifläche, entsprechend bepflanzt, zu schaffen. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Hauptstraße – von der Ringstraße bis hin zum Kreisel am Fachmarktzentrum – ging es in der Sitzung in erster Linie um die künftige Gestaltung im Bereich der vergrößerten Bushaltestelle in der Ringstraße, angrenzend an den Fontenay-aux-Roses-Platz.

Laut Dahner plant man eine Mobilitätsstation, gesicherte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, viel Grün und Sitzgelegenheiten. Zudem schlug sie als eine Möglichkeit vor, die Kelter prominenter zu inszenieren, um etwa 50 Zentimeter anzuheben und mit einem schützenden Dach zu versehen. Die jeweiligen Dachflächen sollten entweder begrünt oder mit Fotovoltaik-Anlagen versehen werden.

Da die Kelter nach dem Votum nicht am Fontenay-aux-Roses-Platz verbleiben wird, wurden bereits Anregungen für einen neuen Standort unterbreitet. So könnte sie beispielsweise auf dem Gelände des Psychiatrischen Zentrums oder im Bereich der "Winzer von Baden" unterkommen, eine endgültige Entscheidung wurde jedoch nicht getroffen.

Besonders stark gemacht für den Verbleib der Alten Kelter hatten sich im Vorfeld der Beratungen die Freien Wähler. Wie der Fraktionsvorsitzende Fritz Zeier erläuterte, setze man sich nach wie vor dafür ein, die Kelter am jetzigen Platz zu belassen. "Vieles hat sich zum positiven hin verändert und das grüne Fleckchen im Stadtzentrum muss auf jeden Fall erhalten bleiben." Eine Absage erteilte er einer zum Mieten angebotenen, abschließbaren Abstellmöglichkeit für Zweiräder. "Wir haben schon so ein Angebot im Parkhaus in der Hesselgasse und das wird kaum angenommen. Das wäre nur rausgeschmissenes Geld."

Stefan Seewöster (Fraktionsgemeinschaft Wählergemeinschaft Frauenweiler/Altwieslocher Liste) begrüßte die Mobilitätsstation entlang des Leimbachs, die Kelter solle man stehen lassen. "Es handelt sich übrigens um eine Obstkelter", wolle er gehört haben.

Zustimmung für die jetzt vorgestellten Planungen signalisierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Richard Ziehensack. Er forderte, darauf zu achten, möglichst viel Grün anzupflanzen und wenig Versiegelung vorzunehmen. Die Kelter, so seine Informationen, sei nicht aus der Gegend. "Das müsste noch überprüft werden." Er schlug vor, im Bereich der neuen Bushaltestelle einen öffentlichen Trinkwasserspender anzubringen.

Gabriela Lachenauer (Grüne) war dafür, anstelle der Kelter ein Mehr an Begrünung ins Auge zu fassen. "Dadurch wird die Aufenthaltsqualität dort verbessert." Klimaschutzmanagerin Rebekka Mandler ergänzte, man werde auf jeden Fall Dachbegrünung (Toilettenanlage, Mobilitätsstation und Fahrradabstellplatz) dort einsetzen, wo Fotovoltaik-Anlagen nicht möglich seien.

Für eine ökologische Bepflanzung setzten sich Christoph Aly (SPD) und Jochen Filsinger (Freie Wähler) ein. Katharina Ebbecke (Grüne) verwies darauf, trotz aller Bepflanzungen müsse genügend Bewegungsfreiraum für alle bestehen bleiben, die mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs seien. Oberbürgermeister Dirk Elkemann kündigte an, alle Anregungen und Vorschläge in die weiteren Überlegungen einfließen zu lassen.