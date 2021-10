Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Für all jene, die in diesen Tagen einen Parkplatz in einer Tiefgarage in Wiesloch suchen, ist dieses Unterfangen in vielen Fällen nicht von Erfolg gekrönt. Die Abstellmöglichkeiten im Herzen der Innenstadt, unter dem Adenauerplatz, sind seit unzähligen Monaten wegen der nach wie vor andauernden Sanierungsarbeiten gesperrt. Im Palatin wird ebenfalls beim zweiten Bauabschnitt unterirdisch gewerkelt und die Tiefgarage an der Ringstraße (unter der Volkshochschule) wird wohl noch für längere Zeit geschlossen bleiben.

Gerade unterhalb des Adenauerplatzes, auf den vor einigen Wochen der Markt zurückgekehrt ist, werden Abstellmöglichkeiten schmerzlich vermisst. Noch im Dezember 2020 war auf der Homepage der Stadt zu lesen, dass die Sanierung "mit Hochdruck" laufen würde und nach Abschluss der Arbeiten sollte – und zwar in eben dieser Reihenfolge – der Markt an seinen angestammten Platz zurückkehren. Der Wochenmarkt ist längst da, doch die Tiefgarage darunter ist nach wie vor dicht.

Auf RNZ-Anfrage äußerte sich dazu Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer. Es sei, wie nahezu bei jeder Sanierung, mit Überraschungen zu rechnen. Dies sei auch am Adenauerplatz der Fall. "Öffnet man eine Wand oder eine Decke, kommt weiterer Sanierungsbedarf zum Vorschein und dies ist hier so geschehen", sagte Sauer. Demzufolge habe man dann abklären müssen, wie es konkret weitergehe. "Wir mussten mit den jeweiligen Firmen in Abstimmungsgespräche treten, um so den weiteren Zeitplan einzutakten", so Sauer. Erschwerend seien, wie auch an anderen Baustellen, Lieferengpässe bei einzelnen Materialien hinzugekommen. Daher die enorme, Verzögerung der Fertigstellung. "Wir gehen jedoch davon aus, noch im Oktober wieder öffnen zu können", kündigte der Bürgermeister an.

Die Tiefgarage unter der Volkshochschule in Wiesloch wird derzeit ebenfalls saniert. Die Stadt ist an den Kosten beteiligt, Bauherr ist sie nicht. Die Öffnung verzögert sich. Foto: Pfeifer

Für die Dauerparker habe man, nach einer Kündigung vor Beginn der Arbeiten, als alternative Unterstellmöglichkeiten im Palatin angeboten. Dies sei von fast allen angenommen worden. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf 950.000 Euro. Im Palatin allerdings ist derzeit ebenfalls nicht die volle Auslastung im Tiefgaragenbereich möglich. "Wir befinden uns derzeit im zweiten Abschnitt der Sanierung", informierte Geschäftsführer Matthias Eckstein. In etwa sieben Wochen werde man wieder komplett öffnen können. Betroffen sind im Moment etwa 80 bis 90 Parkplätze auf beiden Ebenen.

Wie Eckstein ausführte, werde die gesamte Sanierung über einen längeren Zeitraum gestreckt. "Da ist seit der Eröffnung des Palatins kaum etwas getan worden und somit haben wir jetzt so eine Art Sanierungsstau aufzuarbeiten", ergänzte er. Tragende Säulen werden stabilisiert, der Boden abgetragen und der dann aufgetragene Beton müsse aushärten. "All dies geht eben nur schrittweise", betonte Eckstein. Für die komplette Sanierung sind bis zum Abschluss über eine Million Euro aufzuwenden. "Bis zur nächsten Teilschließung haben wir uns immer größere Pausen vorgenommen", sagte der Geschäftsführer.

Auch die Tiefgarage unterhalb der Volkshochschule wird saniert. Bauherr sei, so Bürgermeister Sauer, allerdings nicht die Stadt. Wegen der öffentlichen Stellplätze sei man jedoch an der Finanzierung beteiligt, und zwar mit 360.000 Euro. "Dort werden Arbeiten am Boden und im Deckenbereich durchgeführt". Aber auch dort hat sich nach dem Abfräsen der Decke ein großer Riss gezeigt, so dass das ursprüngliche Vorhaben, Mitte Dezember wieder öffnen zu können, nicht eingehalten werden kann.