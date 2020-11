Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Margit Müller, kommissarische Leiterin der Wieslocher Suchtberatungsstelle des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation (BWLV), brachte es auf den Punkt: "Wenn die Finanzhilfen für unsere Einrichtungen nicht aufgestockt werden, können wir unsere Leistungen im derzeitigen Umfang sicherlich nicht aufrechterhalten", befürchtete sie im Gespräch mit der RNZ.

Personalabbau und eine Reduzierung der Angebote wären aus ihrer Sicht die zwangsläufigen Folgen. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, benötigten Menschen intensive Unterstützung auf allen Ebenen der Suchtproblematik. Daher hat der Verein "Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen" (DHS) unter der Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, zu einem bundesweiten Aktionstag am heutigen Mittwoch aufgerufen.

Die Beratungsstelle in Wiesloch gibt es bereits seit etwa vier Jahrzehnten, 2014 erfolgte der Zusammenschluss der Suchtberatungsstellen Heidelberg und Wiesloch, die sich bislang in der Trägerschaft der "Aktionsgemeinschaft Drogen Heidelberg" befanden und jetzt als eine Einrichtung des BWLV firmieren.

Die Unsicherheit der künftigen Finanzierung sei das große Problem, erklärte Müller, die derzeit Leiterin Laura Weis, die in Elternzeit ist, vertritt. "Wie wichtig wir sind, hat sich in den zurückliegenden Wochen gezeigt." Während der Anfangsphase der Corona-Pandemie seien in erster Linie telefonische Beratungen erfolgt, nach dem ersten "Lockdown" jedoch hätten die persönlichen Gespräche stark zugenommen.

Im Vorjahr waren es laut Müller etwa 1000 Beratungsgespräche, die in den Räumlichkeiten der Suchtberatung in der "Westlichen Zufahrt" stattgefunden haben. Etwa jeweils die Hälfte der Besucher habe Alkohol- beziehungsweise Drogensuchtprobleme. "Wir bieten sowohl Einzelgespräche als auch Gruppensitzungen an", so Müller: Wegen der Einschränkungen durch die derzeit geltenden, verschärften Verordnungen könnten Gruppensitzungen aber nicht stattfinden. Das betrifft alle Standorte, denn neben Wiesloch gibt es noch Dependancen in Walldorf, St. Leon und Eberbach.

Der Weg zur Beratung ist, wie Müller berichtete, für viele Betroffene kein leichter, aber in den meisten Fällen der einzige. Persönliche Hürden müssten überwunden werden: "Man will sich nicht in seinem sozialen Umfeld outen, obwohl Gespräche im Kreise von Bekannten sicherlich ein wichtiger Anfang wären." Eine junge, drogenabhängige Frau, die inzwischen von der Sucht losgekommen sei, habe ihr berichtet, persönliche Unterstützung nie erfahren zu haben. Erst in der Beratungsstelle habe man ihr helfen können. "Wer es zu uns geschafft hat, erfährt professionelle Hilfe." Dies hätten zahlreiche, positive Rückmeldungen bei einer schriftlichen Befragung ergeben. Aussagen wie: "Hier fühlen wir uns gut aufgenommen" bis zu "Hier wird uns geholfen" wurden aufgeschrieben.

Die Therapieansätze in der Einrichtung, die über zwei größere Gruppenräume, zwei Beratungszimmer, drei Büros und eine kleine Küche verfügt, sind unterschiedlicher Art. Vertrauen müsse zunächst aufgebaut werden, bevor in die eigentliche Hilfe und Beratung eingestiegen werden könne, erklärte Müller. "Später, nach den Einzelgesprächen, wird dann besprochen, wie es weitergehen könnte", erklärte Margit Müller.

"Wir sprechen unter anderem Risikofaktoren an, die es möglichst auszuschalten gilt." Dies könne bis hin zur Empfehlung gehen, einen "Neustart" zu wagen, sich beispielsweise aus dem alten Umfeld zu lösen, aus der gewohnten Umgebung wegzuziehen, wo einen vieles an die Sucht und die Umstände, die dazu führten, erinnere. "So kann vermieden werden, dass Menschen – speziell einstmals Drogenabhängige – in ihrem ehemaligen Umfeld ständig auf ihre ,Sucht’ angesprochen werden und die Gefahr besteht, rückfällig zu werden." Wie verzweifelt manche seien, zeige auch die Tatsache, dass hin und wieder Besucher noch mit Restalkohol in der Beratungsstelle erschienen.

"Wir können unsere Aufgaben künftig nur noch dann erfüllen, wenn die finanzielle Unterstützung gewährleistet ist", betonte Müller. Derzeit sieht es so aus, dass Gelder vom Rhein-Neckar-Kreis und der Rentenversicherung fließen, auch kleinere Zuschüsse von den Städten und Gemeinden kommen hinzu. "Das reicht nicht aus und wir wissen derzeit nicht, wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll", beschrieb Müller die Lage und verwies auf den heutigen bundesweiten "Notruf", der auf die angespannte Situation aufmerksam machen solle. "Wir sind mit unserem Team systemrelevant und müssen zusehen, unsere Klientel sinnvoll und nachhaltig zu versorgen", sagte sie. Derzeit sind es 6,5 Stellen, die von zehn Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter besetzt sind, einige davon in Teilzeit.

Wichtig sei auch die Kooperation mit dem benachbarten Psychiatrischen Zentrum (PZN). Dort finden, ambulant oder stationär, notwendige "Entgiftungen" statt, ebenso stehen Rehabilitations-Maßnahmen auf dem Programm. Durch Margit Müller und ihr Team werden nicht nur Alkohol- und Drogenabhängige beraten, sondern auch deren Angehörige. Zudem steht ihr zufolge auch die Unterstützung bei Depression mit auf der Tagesordnung. Dabei gehe es darum, Menschen zu stabilisieren.

Die kommunalen Suchtberatungsstellen seien, wie Müller eindringlich betonte, immens wichtig, gerade in den Zeiten der Pandemie und der auferlegten Kontaktbeschränkungen, durch die Vereinsamung drohe.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig sagte: "Wenn die Hilfe vor Ort wegbricht, stehen Suchtkranke und ihre Familien alleine da. So schwierig die Finanzlage vieler Kommunen ist – ohne eine gut aufgestellte Suchtberatung geht es nicht. Gute Beratung vor Ort ist der erste Schritt raus aus der Sucht und rein in ein gesundes Leben."