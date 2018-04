Wiesloch. (hds) Pläne für einen Kreisel an der Kreuzung von Schwetzinger-, Bahnhof- und Luisenstraße gibt es schon seit Jahren, jetzt kann das Vorhaben umgesetzt werden. An dieser Stelle soll, vor allem wegen der besseren Abbiege-Möglichkeiten, eine Art "Minikreisel" entstehen, zudem wird die Fahrbahndecke dort erneuert und es werden Fußgängerüberwege eingerichtet. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf 220.000 Euro.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt stellte Anja Dahner das Projekt vor. Die Ausschussmitglieder stimmten zu, machten allerdings noch einige Vorschläge bezüglich der Gestaltung des Kreisels.

So ist derzeit keine Aufpflasterung in der Mitte des Kreisels vorgesehen, sondern lediglich eine ebenerdige Markierung, deshalb hatten einige Ausschussmitglieder Bedenken. Dahner verwies hier auf zusätzliche Kosten in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Eine bessere Lösung für den Radverkehr im Kreisel wurde ebenfalls angemahnt.