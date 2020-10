Von Hanna-Cosima Gleis

Wiesloch. Das demokratische Verständnis in der Bevölkerung verbreiten und engagierte Bürgerinnen und Bürger bei demokratiefördernden Projekten unterstützen – das waren die Ziele der Wieslocher Demokratiekonferenz. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit veranstaltete das "Bündnis für Demokratie und Toleranz" zum zweiten Mal die Konferenz im Palatin, zu der Interessierte eingeladen waren.

Zunächst wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Projekte beispielhaft vorgestellt, bevor sie sich zwischen vier Workshops entscheiden konnten. Im ersten, geleitet von Gabriele Oppenheimer, ging es darum, Projektideen zu sammeln, zu entwickeln und zu gestalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten Konfliktthemen in ihrem Umfeld und feilten an Ideen, diese Probleme zu beheben. So war zum Beispiel ein Ansatz, um latentem Alltagsrassismus zu begegnen, aktive Selbstreflexion sowie lockere Diskussion, in der man andere zwanglos auf rassistische Äußerungen und Handlungen aufmerksam machen könnte, wie ein Teilnehmer dieses Workshops vorschlug.

Einer der Workshops war das Jugendforum, das sich erstmals bei der Demokratiekonferenz konstituierte. Foto: Pfeifer

Ein weiterer Aspekt war, emotionale Themen zu versachlichen, um Menschen, die Hass und Angst schüren, die Argumente zu nehmen – denn Fakten seien die wichtigste Waffe gegen irrationalen Rassismus. "Migration ist eine Bereicherung für uns", erklärte der Teilnehmer weiter. Daher sei es wichtig, dies auch schon in der Jugendarbeit zu thematisieren. So entschied sich die Workshopgruppe abschließend für Projekte, bei denen ein besonderes Augenmerk darauf lag, sie "mit möglichst geringem Aufwand aber dafür mit hohem Effekt zu fördern", wie der Teilnehmer zusammenfassend erläuterte.

Im zweiten Workshop, geleitet von Uwe Maschke, sollte es ursprünglich darum gehen, wie man vom Konzept eines Vorhabens über den Förderantrag und dem eigentlichen Projekt bis hin zur Abrechnung kommt. "Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten alle schon Erfahrung und haben bereits gute Projekte durchgeführt und deswegen waren sie schon alle Profis", stellte Uwe Maschke fest. Also disponierte er um, sodass der Workshop stattdessen die Möglichkeit bot, sich auszutauschen und schwerpunktmäßig der Finanzierungsfrage der Projekte zu widmen. Dabei ging es auch um die sinnvolle Verwendung der vom Bund gestellten Fördermittel. "Die finanzielle Lage unseres Bündnisses wird im kommenden Jahr eher besser, da die Fördermittel von 115 Millionen jährlich auf 150 Millionen im Jahr 2021 erhöht wurden", berichtete Maschke. So können auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Umsetzen ihrer Ideen finanziell unterstützt werden. So berichtete eine Teilnehmerin des zweiten Workshops in der Pause, dass sie den praktischen Bezug sehr hilfreich fand, um ihre Projekte noch besser gestalten zu können.

Die Leiterin des dritten Workshops, Gabriela Lachenauer vom Bündnis für Demokratie und Toleranz, berichtete, dass ihr künstlerisches Projekt auch eventuell im Rathaus aufgestellt werden könne. Denn die Papierschiffe, die gebaut wurden, könne jeder nachbauen und mit Projektideen bestücken – dazu sei die gesamte Bevölkerung eingeladen. Der letzte Workshop richtete sich an die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, denn es war die Premiere des Jugendforums, welches sich erstmals konstituierte. So wurden Ideen gesammelt, um das Forum für die Jugendlichen anschlussfähiger zu gestalten und auch die Schülermitverantwortung (SMV) sowie den Jugendgemeinderat anzubinden.

Zudem soll auch ein Organisationsteam gegründet werden, um die Projekte, für die insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung stehen, planen und umsetzen zu können. Darüber könne dann jeder, der am Forum teilnehme, abstimmen und entscheiden. Henrik Wieditz von der Schülerfirma des Ottheinrich-Gymnasiums in Wiesloch stellte bereits das erste Projekt vor, das mit einer Vorschusssumme von etwa 1500 Euro finanziert wird: Ein T-Shirt-Wettbewerb, bei dem es um demokratische Slogans und Motive geht. "Wir wollen, dass die Gedanken von Demokratie und Toleranz in den Köpfen unsere Mitschülerinnen und Mitschüler weiter wachsen", verkündete der Schüler.

Die Atmosphäre war locker, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten, dass sie einiges gelernt hätten und produktive Arbeitsphasen möglich waren. Am Ende der Projektpräsentationen war klar, dass die Konferenz ein Erfolg war. So äußerte sich auch einer der Organisatoren, Jan-Peter Oppenheimer: "Der große organisatorische Aufwand hat sich gelohnt."