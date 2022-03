Wiesloch. (obit) Regelmäßig hatten Gegner der Corona-Maßnahmen bei den "Spaziergängen" ein Ende dieser Regeln gefordert. Auch in Wiesloch gingen "Spaziergänger" auf die Straße. Angemeldet waren die Zusammenkünfte nicht. Das Vorgehen wurde in der Stadt intensiv diskutiert. Nun wird am Montag, 19 Uhr, auf dem Adenauerplatz erstmals eine Kundgebung von Kritikern der Corona-Politik veranstaltet. Arne Fiala aus Wiesloch hat diese für die Initiatoren von "Jetzt reden wir" angemeldet. Die RNZ hat ihn nach den Gründen gefragt. Ein Foto von sich wollte Fiala nicht veröffentlicht haben, um sich nicht in den Vordergrund zu rücken, hinter der Veranstaltung stehe ein Team.

Herr Fiala, was sind Ihre Beweggründe, eine Kundgebung wegen der Corona-Schutzmaßnahmen zu veranstalten?

Sie liegen in erster Linie im Umgang mit den Kritikern der Maßnahmen. Diese wurden von einigen Politikern, Bürgern sowie Teilen der Presse gezielt oder aus Unwissenheit diffamiert und teilweise mit Verfassungsfeinden und Extremisten in Verbindung gebracht. Wir wollen in Wiesloch zeigen, dass dem nicht so ist und für einen respektvollen Meinungsaustausch werben. Für manchen Außenstehenden mag das, was viele von uns erlebt haben, erst nachvollziehbar sein, wenn sie selbst in eine solche Situation kommen. Hier ist der Austausch extrem wichtig, um wieder ein besseres miteinander zu erleben.

Leider wurde ein Dialogforum vom Gemeinderat abgelehnt, was den Anschein erweckt, dass es hier nicht um Argumente geht, sondern vielmehr um den Versuch, die eigene politische Haltung auf unsaubere Weise durchzusetzen. Langfristig wird dies unserer Demokratie schaden. Die Einschränkungen und Ausgrenzungen sind uns ein wichtiges Thema, für die Anmeldung der Kundgebung jedoch nicht ausschlaggebend, da fast jeden Tag in der Umgebung eine Versammlung gegen die Maßnahmen stattfindet.

Die meisten Corona-Regeln fallen oder sind gefallen: Um welche Regeln geht es Ihnen dann, was mahnen Sie an?

Die Impfpflicht steht noch im Raum und dies betrifft alle Bürger, denn in Zukunft könnte die Bundesregierung alleine festlegen, gegen welche Krankheit, wie oft, in welchem Abstand, welche Impfstoffe gespritzt werden sollen. Verfassungsrechtler, aber auch Virologen sehen dies kritisch und trotzdem wird dies vorangetrieben. Zudem darf es in Deutschland nie wieder eine Ausgrenzung von irgendjemanden geben, wie sie in den letzten Jahren stattgefunden hat. Jetzt sind es diejenigen, die sich nicht neuartige, notfallzugelassene Impfstoffe spritzen lassen wollten.

Wer wird es Morgen sein? Wir dürfen nicht vergessen, dass Pflegekräfte vor die Tür gesetzt werden, weil es nicht mehr reicht, die eigene Gesundheit nachzuweisen. Welches Leid dies bei Personen erzeugt, deren Berufung es ist, sich um das Wohl anderer zu kümmern, können sich viele nur schwer vorstellen. Zudem erzeugt dies Personalmangel zum Leid Bedürftiger. Es wird versucht, Grundrechtseinschränkungen zu installieren. Teile der Bewegung mahnen an, dass Grundrechte überhaupt nicht eingeschränkt werden dürfen, andere fordern bessere Kontrollen der Regierung und die Pflicht, Einschränkungen nachweislich zu begründen.

Waren alle Maßnahmen, um die Corona-Pandemie zu verhindern, übertrieben?

Ehrlich gesagt, kann diese Frage nur schwer beantwortet werden. Es wurden viel zu wenige Daten erhoben und Studien durchgeführt, um die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen nachzuweisen. Es wurde viel in die Inzidenz hineininterpretiert und viel zu wenige Kohortenstudien durchgeführt. Was waren die effektivsten Maßnahmen? Welche haben den wenigsten Schaden angerichtet und den größten Nutzen erzielt? Sind Maßnahmen zum Teil kontraproduktiv? Was und wie groß sind die Kollateralschäden der Maßnahmen?

Daher gehen die Meinungen von ,Ja, es hätte keine geben dürfen’, über ,der erste Lockdown war gerechtfertigt’, bis hin zur Unterstützung einiger Maßnahmen. In einem sind sich alle einig, und das ist die Maske im Freien. Obwohl es Studien und Gerichtsurteile dazu gibt, wird an der Maßnahme weiter festgehalten. Persönlich finde ich das Umdenken gut, mehr darauf zu achten, wenn man krank ist, andere nicht anzustecken. Früher war der Held der Arbeit derjenige, der sich krank ins Büro schleppte und eventuell andere angesteckt hat. Hier sollte die Möglichkeit bestehen, während Grippe- und Erkältungswellen zu Hause zu arbeiten.

Wie kam es dazu, dass Sie nach mehreren Wochen der "Spaziergänge" eine Kundgebung angemeldet haben?

Wir finden, es ist jetzt an der Zeit ist, mit den Vorurteilen aufzuräumen und der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Daher haben wir uns entschieden, diese Kundgebung anzumelden, die damit einen ganz anderen Charakter und Hintergrund als die Spaziergänge hat. Nach dem Gespräch mit Polizei und Ordnungsamt in Wiesloch habe ich den Eindruck, dass diese sich sehr professionell verhalten und es bestehen keine Bedenken, dass ein friedlicher, sicherer und reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Was ist bei der Kundgebung auf dem Adenauerplatz geplant?

Wir wollen den Protestierenden eine Stimme verleihen, daher haben wir die Motivationen und Hintergründe der Einzelnen gesammelt und werden diese vortragen. Die Hintergründe des Protests und Historie der Diffamierung werden erläutert. Daneben wird es einen medizinischen Fachvortrag geben. Livemusik soll die Veranstaltung auflockern.