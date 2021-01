Wiesloch. (seb) Unsere Leserin Birgid Diebner hat sich mit Kritik an der neuen Lüftungsanlage der Tiefgarage unter dem Adenauerplatz gemeldet, die kürzlich installiert wurde. Der Abluftturm stehe am Treppenaufgang und direkt vor dem Fenster des Bürgertreffs am Adenauerplatz. "Wer möchte auf solch ein Monster direkt vor dem Fenster schauen?, fragt Birgid Diebner. "Was haben sich die Planer nur dabei gedacht?"

Klare Vorschriften und ein Sachverständigengutachten gaben Form und Größe des Abluftturms vor, wie Rüdiger Schwalb von der Stadt der RNZ erläuterte. "Die bisherige Entlüftung aus den 1970ern führte über ein Grundstück und durch ein Gebäude der Kirche", so Schwalb: "So etwas ist heute undenkbar." Mal abgesehen von Bau-, Brandschutz- und anderen rechtlichen Problemen könne die Kirchengemeinde ihr Gemeindehaus in keiner Weise umgestalten, solange die Entlüftung so bleibe.

"Die Lüftung muss autark sein", betonte Schwalb. Und dieser Turm sei die einzig praktikable Lösung. Zum Hintergrund: "Bleibt ein Auto in der Tiefgarage mit laufendem Motor stehen, steigt die Konzentration von Kohlenmonoxid, das ist ein geruchloses, unsichtbares, giftiges Gas." Sensoren überwachen ihm zufolge die Atemluft und sorgen dafür, dass schädliche Gase abgesaugt werden. Sie müssen über ein Abluftrohr dieser Art senkrecht und weit über Kopfhöhe abgegeben werden. Ein anderer Standort ist auch nicht denkbar, so Schwalb: "Die Statik der Tiefgaragendecke gibt es nicht her, ein Loch hineinzubohren." seb