Wiesloch. (seb) "Es ist erschreckend, dass wir an Selbstverteidigung denken müssen", räumt Dr. Mario Strammiello ein. Aber, so berichtet der Kinderarzt, Ortsvereinsarzt des Roten Kreuzes Wiesloch, der bis vor Kurzem stellvertretender Bereitschaftsleiter war, "Übergriffe auf Einsatzkräfte haben zugenommen, die Hemmschwelle ist gesunken".

Dabei bezieht er sich nicht nur auf Probleme der ehrenamtlichen Helfer in Wiesloch, er spricht auch in seiner Eigenschaft als Notarzt und stellvertretender Kreisverbandsarzt von verbalen und tätlichen Angriffen auf hauptamtliche Kräfte. "Ich will das nicht überdramatisieren, aber es ist immer im Hinterkopf, dass es bei Einsätzen zu Gewalt kommen kann, und es ist schlimmer als noch vor zehn Jahren."

Die Übergriffe gehen einerseits von Patienten aus, Strammiello erinnert sich an einen Vorfall, bei dem eine Frau nach den Rotkreuzlern schlug und die Hilfe der Polizei benötigt wurde; aber auch Attacken von Freunden der Patienten oder völlig Unbeteiligten sind nicht auszuschließen.

Dr. Mario Strammiello. Foto: Lerche

Vier bis fünf "deutliche Grenzverletzungen" auf Ehrenamtliche waren es im letzten Jahr, erzählt er, darüber hinaus seien sie angepöbelt oder angerempelt worden, wobei man derartigen Respektlosigkeiten eher begegnen könne. Generell sei bei größeren Einsätzen mit Problemen und Übergriffen zu rechnen, als Beispiel nennt Strammiello Wieslocher Stadtfest und "Wein und Markt", zumal wenn auch Alkohol im Spiel sei.

Im Hauptamt seien es deutlich mehr Vorfälle, fügt Strammiello an. "Die hauptamtlichen Kollegen berichten zunehmend von schwierigen Situationen", das beginne schon bei Beschwerden über Blaulicht und Sirene oder über ein "im Weg" stehendes Einsatzfahrzeug. Wenn er zu einem Notfall eile, viel Ausrüstung zu tragen habe, die Straßen eng und keine Parkplätze zu finden seien, komme das vor, "aber das Wohl des Patienten hat dann Vorrang". Damit stoße er aber nicht immer auf Verständnis.

Hauptamtliche Kräfte sind, weil sie Anfeindungen stärker ausgesetzt sind, mehr oder weniger gewappnet, bei Ehrenamtlichen aber sieht das ganz anders aus. Selbst die, die wirklich nur helfen wollen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, "werden bespuckt oder geschlagen", so Strammiello. "Wo ist da der normale Umgang miteinander?"

Niemand beim Roten Kreuz setze sich derart ein, "um hochdekoriert zu werden", betont Strammiello. "Aber wir müssen unsere Arbeit vernünftig machen können." Dazu brauche es ein Mindestmaß an Respekt. Das Gegenteil aber müsse man feststellen, "die Tendenz zu Übergriffen steigt".

Der Ortsverein Wiesloch sei "gut aufgestellt" was die medizinische Ausbildung der Aktiven angehe ebenso wie das große ehrenamtliche Engagement, und im Interesse aller Beteiligten werden alle zwei Jahre im Rahmen des Ausbildungsprogramms auch Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungs-Trainings angeboten. "Das ist auch privat sinnvoll", meint Strammiello, gerade auch für Frauen, "das macht immer noch einen Unterschied".

Dieses Jahr ging es schwerpunktmäßig um tätliche Angriffe, rund 25 ehrenamtliche Mitglieder des Roten Kreuzes Wiesloch, 16 bis 30 Jahre alt, nahmen daran teil. Einen halben Tag dauerte die Vorbereitung mit einem Austausch darüber, was die Teilnehmer alles schon erlebt haben, einen ganzen Tag lang wurden verschiedene Situationen intensiv geübt.

Zunächst aber versetzte man sich gedanklich tief in die Extremsituation. Wenn man sich aufs Retten konzentriere, sei es "deutlich schwieriger, mit so einem Übergriff umzugehen", erklärt Strammiello. Da gelte es, rasch umzuschalten, einen "Rundumblick für die eigene Sicherheit" zu haben, mögliche Fluchtwege beispielsweise im Auge zu behalten.

Diese Geisteshaltung müsse man aber auch erst mal entwickeln. Schon die Körpersprache muss stimmen, Blickkontakt halten, eine aufrechte Haltung einnehmen. Um einen beruhigenden Einfluss auszuüben, brauche es Selbstbewusstsein und die innere Stärke, selbst schlimme Beleidigungen zu ignorieren oder ihnen nur mit maßvollen Worten zu begegnen. Eine Waage dient da als Modell: Gewalt schaukle sich hoch, das müsse man immer bedenken, erklärte Strammiello.

Wichtig seien klare Signale, Distanz zu halten, ein deutliches "Stopp" beispielsweise, grundsätzlich eine klare, betonte Sprache. "Dabei ist immer das Ziel, mit heiler Haut davonzukommen" und idealerweise dem Patienten weiter beizustehen, so Strammiello, wobei die eigene Sicherheit natürlich klar Vorrang habe.

"Das Training war wirklich realitätsnah", so Strammiello, denn "die beste Variante: Rückzug" war keine Option. Was also tun, wenn man sich um einen Patienten kümmert und von hinten gepackt und gewürgt wird? Wenn einem Ausrüstung weggenommen wird? Was, wenn man im engen Rettungswagen attackiert wird, in Einsatzkleidung, von Ausrüstung umgeben, die scharf, spitz oder anderweitig gefährlich ist?

"Die Teilnehmer sollten von der einen Seite des Raums zur anderen wechseln, der Trainer stellte sich ihnen in den Weg und pöbelte sie an - wie geht man damit um?" Des Weiteren konnten die Einsatzkräfte mit den "gut gepolsterten" Trainern auch echte Schläge mit ganzer Kraft oder Tritte zwischen die Beine trainieren - eben wo man hinzielen müsse, "damit es wirkt".

"Bei einem Messer hast du keine Chance, das war furchterregend zu erleben", so Strammiello. Ein Plastikmesser mit nasser Farbe war die "Angriffswaffe": Bei keinem der Abwehrversuche der Kursteilnehmer blieb einer ohne Farbspuren, "für Normalsterbliche ist das wirklich gefährlich". Eins stehe fest, hat Strammiello erkannt: "Man muss das regelmäßig trainieren", da genüge ein Workshop sicher nicht.

"Dass wir alle Schwarzgürtel werden, ist nicht das Ziel", schließlich "ist unser eigentlicher Job das Retten", betont Mario Strammiello. Daher bleibe der Schwerpunkt der Trainings die Deeskalation "und die Selbstverteidigung bleibt als ultima ratio". Niemand wolle das Bild von "Rettungskräften, die schlagen", aber "wir wollen, dass unseren Helfern und unseren Patienten nichts passiert".