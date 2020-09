Wiesloch. (tt) Eigentlich wollte Michael Glanz nur einen frankierten Brief in den Briefkasten werfen: "Doch das gestaltete sich äußerst schwierig", schreibt er der RNZ. Denn rund um die Post im Kubus am Adenauerplatz in Wiesloch habe er kein "quietschgelbes Behältnis" gefunden. Dieser Zustand währe jetzt schon seit fünf Wochen. "Offensichtlich ist niemand in der Lage, Abhilfe zu schaffen", ärgert sich Glanz.

Bei der Post kennt man die Situation: Die beiden Briefkästen am Standort "Hauptstraße 110" standen bis zur Baumaßnahme für den Kubus am Adenauerplatz vor dem Haupteingang. "Während des Umbaus wurden die beiden Briefkästen in den Servicebereich in der Postbankfiliale versetzt, die über die Badgasse zugänglich war", berichtet Gerold Beck, Sprecher der Deutschen Post in Stuttgart. Doch auch diesen Standort der beiden Briefkästen habe man sperren müssen, weil dort weitere Bauarbeiten durchgeführt wurden.

"Von der Bauplanung wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass die Briefkästen nach Ende der Bauarbeiten in einen Servicebereich am Haupteingang mit zeitlich beschränktem Zugang installiert werden sollten", berichtet Beck. Diesem Wunsch sei die Post aber nicht nachgekommen: "Die Briefkästen müssen rund um die Uhr und an jedem Tag zugänglich sein, zumal diese Briefkästen auch sonntags geleert werden", erklärt der Postsprecher. Da die Bauarbeiten für den Kubus am Adenauerplatz nun aber kurz vor dem Ende stehen, sollen die beiden Briefkästen bald wieder an den alten und neuen Haupteingang versetzt werden. "Anfang August wurde deshalb vor Ort der Standort am Haupteingang außerhalb der Postbank-Filiale festgelegt. Sobald die endgültige Genehmigung dafür vom Baubüro Wiesloch vorliegt, werden wir die zwei Briefkästen wieder aufstellen", verspricht Beck.