Von Tobias Törkott

Wiesloch. "Wiesloch-Baiertal goes Paris." Bei der zweiten Live-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) nimmt die Wieslocherin Melissa Turan ihre Fans mit auf eine Reise in den weltberühmten Nachtclub "Moulin Rouge" in Paris. Im RNZ-Interview erklärt die 24-Jährige, wie sie sich auf die RTL-Live-Sendung (Heute, 20.15 Uhr) in Köln vorbereitet hat und welche Motivation ihr Kommentare im Internet liefern.

Melissa Turan, ist es dir schon mal passiert, dass du beim Singen den Text vergessen hast?

Das ist mir auch schon passiert, wenn man extrem aufgeregt ist. Im Auslandsrecall zum Beispiel, da hatten wir nur einen Tag, um den Text zu lernen, teilweise nicht mal einen ganzen und dann habe ich auch mal eine Zeile vergessen. Klar, das sollte nicht sein, ist aber völlig menschlich.

Und wie groß war die Aufregung vor der ersten Live-Show vergangene Woche?

Ich war gar nicht aufgeregt. Die Stimmung in der Halle war der Wahnsinn. Je mehr Publikum, umso weniger Aufregung. Mit den drei Juroren direkt vor mir in den Recall-Shows war ich aufgeregter. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man näher zusammen ist, wenn da weniger Leute vor der Bühne sitzen. Auf einer großen Bühne bin ich nicht so aufgeregt. Das Gefühl, dort oben zu stehen, war der absolute Hammer, daran würde ich mich sehr gerne gewöhnen.

Was haben deine Familie und Freunde gesagt? Waren die auch etwas verwundert über die Songauswahl von Michael Jacksons "Beat It"?

Ich habe von meiner Familie und meinen Freunden nur gutes Feedback bekommen. Da war ich sehr glücklich darüber. Ich hatte aber auch zuvor im Internet Kommentare gelesen, dass viele dachten, dass sie mir das Lied nicht zutrauen und dass ich wegen der Songauswahl rausfliege. Da dachte ich mir, euch zeige ich es, und dann habe ich sie "geflasht".

Und warst du selbst zufrieden mit deiner Performance?

Wenn man den Song eines anderen Künstlers interpretiert, dann macht man eine eigene Version daraus. Ich war mit meiner Version sehr zufrieden, das war ich, pur, auch bei der Choreo. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wieso ich so wenig Aufregung spürte, weil ich sehr gut vorbereitet war. Wenn ich mir ein Ziel setze, habe ich eine konkrete Vorstellung, dann will ich am Ball bleiben.

Wie läuft die Vorbereitung in der Woche so ab? Wie ist euer Ablauf?

Wir stehen sehr früh morgens auf, werden immer PCR-getestet, haben Gesangs- und Bühnenunterricht. Dann kommen die Choreografen und Tänzer, das Styling-Team berät sich. Außerdem werden kurze Videos gedreht für die MAZ, die vor dem Auftritt läuft. Am Mittwoch war ich erst um 22 Uhr im Hotel, weil ich spontan noch mal Gesangsunterricht hatte.

Kommst du dann überhaupt zur Ruhe?

Das weniger, aber das ist nicht schlimm. Ich mache das ja auch gerne und dafür verzichte ich auf meinen Freiraum.

Du hast in Interviews mal gesagt, dass du gerne Hip-Hop- und Rap-Musik machen willst. Wie viel Einfluss hättest du auf deine musikalische Richtung, wenn du DSDS gewinnen solltest?

Das ist schwer zu beantworten und abhängig vom Sieger oder der Siegerin der Show. Alle Kandidaten sind sehr unterschiedlich. Wenn ich nach der Songauswahl gehe, kann ich mir schon vorstellen, dass es in Richtung R’n’B und Hip-Hop geht.

Was schwebt dir selbst vor?

Rapbeats, aber mit mehr Gesang. Ich will in die Gute-Laune-Schiene, emotionale Lieder erst mal nicht. Ich habe oft gehört, dass solche emotionalen Songs gut zu mir passen würden, aber ich bin von meiner Persönlichkeit eher der gut gelaunte Typ. Aber man kann sich ja auch ausprobieren, ich bin da offen.

Und was können die Leute in der zweiten Live-Show am Samstag erwarten?

Das Motto ist "Movie Night". Ich werde "Lady Marmalade" aus dem Film "Moulin Rouge" singen. Das wird eine heiße Show, ich freue mich sehr. Das wird eine Riesenherausforderung, weil es nicht einfach ist, gleichzeitig zu tanzen und zu singen. Da kommt es auf das ganze Paket an, da muss alles stimmen. Aber ehe der Gesang leidet, verändere ich lieber etwas an der Performance und mache weichere Bewegungen und weniger ruckartige. Ich nehme die Herausforderung gerne an.